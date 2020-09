'Bộ trưởng Giao thông đã đồng ý Bộ Công an sát hạch, cấp giấy phép lái xe'

Chiều 7.9, Ủy ban Quốc phòng An ninh tổ chức phiên họp thường trực mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án luật Đảm bảo an toàn giao thông do Bộ Công an thay mặt Chính phủ trình ra Quốc hội.

Dự án luật Đảm bảo an toàn giao thông được tách ra từ luật Giao thông đường bộ năm 2008, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, song song với đó là dự án luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo.

Một trong những nội dung hiện được dư luận quan tâm là việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ được giao cho Bộ Công an thực hiện, thay vì Bộ Giao thông vận tải như hiện nay.

Theo tờ trình do Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trình bày tại phiên họp, đa số thành viên Chính phủ đồng ý phương án giao cho Bộ Công an sát hạch, cấp giấy phép lái xe thay Bộ Giao thông vận tải. Mặc dù vậy, do đây là vấn đề còn ý kiến khác nhau, nên cơ quan soạn thảo vẫn trình 2 phương án để xin ý kiến các cơ quan Quốc hội.

Thẩm tra sơ bộ nội dung này, đa số ý kiến của Ủy ban Quốc phòng - An ninh nhất trí với phương án Chính phủ đã thống nhất là giao Bộ Công an quản lý nhà nước. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Uỷ ban Quốc phòng - An ninh đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chỉ đạo.

Bộ trưởng Giao thông vận tải cũng đã thống nhất những nét cơ bản

Thảo luận tại phiên họp, một số ý kiến còn lo ngại việc tách luật. Theo Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Quàng Văn Hương, có những quy định bị chồng chéo. Vì thế, ông Hương đề nghị cần phải rà soát kỹ cả 2 luật để tránh tình trạng này.

Tương tự, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Lê Thị Nguyệt thừa nhận rằng bà chưa thấy được sự thuyết phục khi tách luật. “Tôi nghĩ phải làm thế nào để người dân hiểu 2 luật trên không nhầm lẫn, chồng chéo nhau, không dẫn đến tình trạng quyền anh , quyền tôi”, bà Nguyệt nêu quan điểm.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ cho rằng, lo ngại trên không phải là vấn đề lớn. Ông Thọ giải thích, việc tách luật sẽ giúp quy định rõ hơn trách nhiệm của các đơn vị thực thi nhiệm vụ.

“Có việc gì xảy ra chúng ta vẫn hay kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc, mà cả hệ thống vào thì không biết ai chịu trách nhiệm chính”, ông Thọ băn khoăn, và khẳng định 2 luật cũng sẽ không chồng chéo nhiều.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu vào cuối phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ chỉ đạo ban soạn thảo phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện dự án luật để trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 10 tới.

Ông Ngọc cũng cho biết, luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật Giao thông đường bộ điều chỉnh chính sách, lĩnh vực riêng của từng đạo luật đó là bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng.

“Vấn đề này đã được phân định rõ ràng trong nghị quyết của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng đã thống nhất những nét cơ bản. Ví dụ, vấn đề sát hạch cấp giấy phép giấy phép lái xe, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đồng ý thống nhất để Bộ Công an chủ trì sát hạch, cấp giấy phép lái xe”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thông tin.

Giấy phép lái xe chỉ còn 11 hạng, tài xế bị trừ điểm khi vi phạm Một điểm đáng chú ý được sửa đổi trong dự luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo là quy định 1 hạng B để cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ, xe ô tô tải, máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500 kg; bỏ quy định hạng E, các hạng F. Như thế, sẽ chỉ còn 11 hạng giấy phép lái xe gồm: A01, A2, A3, B, C, D2, D, BE, CE, D2E, DE. Dự luật cũng quy định, giấy phép lái xe có 12 điểm trong 12 tháng. Giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm người lái xe nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe mới, phải sát hạch lại và nếu giấy phép lái xe còn điểm thì được phục hồi 12 điểm sau 12 tháng kế tiếp. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định, trẻ em dưới 12 tuổi hoặc dưới 1,35 m được chở trên xe ô tô chở người không được ngồi ở hàng ghế trước (vị trí ghế cạnh người lái xe) khi tham gia giao thông đường bộ, trừ trường hợp đối với xe chỉ có một hàng ghế. Trẻ em dưới 4 tuổi phải được chở bằng ghế ngồi thiết kế dành cho trẻ em; người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường; mở cửa xe...

Vẫn theo Thứ trưởng Ngọc, lực lượng công an đã triển khai công an chính quy đến cấp xã, nên việc tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông sẽ được Bộ trưởng phân công phủ kín địa bàn, đáp ứng được tình hình trật tự an toàn giao thông cao hơn ở cơ sở.