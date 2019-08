Bộ Công an vào cuộc vụ cháy cửa hàng bán quần áo ở Cà Mau

Liên quan đến vụ cháy cửa hàng quần áo Hải Dung (số 7 Hồ Trung Thành, P.7, TP.Cà Mau, Cà Mau), ngày 31.8, tin từ Công an Cà Mau cho biết Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an đã đến TP.Cà Mau vào cuộc điều tra vụ cháy.

Hiệu buôn quần áo cháy giữa đêm mưa, 3 nhà hàng xóm bị "vạ lây"

Công an tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định thiệt hại tài sản.

Như Thanh Niên thông tin, 21 giờ 30 ngày 29.8, cửa hàng quần áo may sẵn Hải Dung phát cháy dữ dội; khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ, khiến nhiều hộ dân phải sơ tán. Cơ sở này gồm 4 căn nhà liền kề gồm 7, 8, 9, 10. Ngoài ra, vụ cháy còn làm ảnh hưởng đến căn hộ số 6 của bà Nguyễn Hồng Gấm.