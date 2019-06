Bộ Công an vào cuộc vụ nhân viên Alibaba chống đoàn cưỡng chế

Ngày 28.6, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), Công an TX.Phú Mỹ để nắm rõ vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản, xảy ra tại khu đất “dự án ma” ở xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) do Công ty CP địa ốc Alibaba phân phối nền.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ cho biết đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh , Trần Quốc Tĩnh để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng làm việc với các cơ quan chức năng H.Long Thành và tỉnh Đồng Nai để nắm lại các “dự án” liên quan đến Công ty CP địa ốc Alibaba.

Đang thụ lý đơn tố cáo ông Nguyễn Thái Luyện xúc phạm chủ tịch xã

Trả lời PV Thanh Niên, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, cho biết đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba, đến Công an TX.Phú Mỹ và Công an tỉnh BR-VT để xem xét, xử lý hành vi miệt thị, nhục mạ bản thân ông và Công an xã Tóc Tiên. Ông Phong cho biết: Ngày 13.6, sau khi UBND xã Tóc Tiên cưỡng chế khắc phục hậu quả khu đất do Nguyễn Thái Lực (20 tuổi) đứng chủ sở hữu làm đường nhựa trái phép thì liên tục trong những ngày tiếp theo, các trang mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn video ghi hình ông Luyện có những lời lẽ xuyên tạc đối với việc cưỡng chế. Đặc biệt, trong một đoạn video ông Luyện đã dùng lời lẽ miệt thị, xuyên tạc về chủ tịch và lực lượng công an xã như "học ngu ra làm công an xã", "học làm côn đồ làm chủ tịch xã"...

Một lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh BR-VT cho biết đã nhận được đơn của Chủ tịch UBND xã và Trưởng công an xã Tóc Tiên, gửi tố cáo ông Luyện và khẳng định: “Chúng tôi đang xem xét đơn để giải quyết”. Trong khi đó, Sở

TT-TT tỉnh BR-VT cũng cho biết đã nhận được đơn của UBND xã Tóc Tiên đề nghị xử lý ông Luyện về những phát ngôn miệt thị nêu trên. Thanh tra Sở TT-TT tỉnh BR-VT đã làm việc với lực lượng công an để có hướng xử lý ông Luyện.

Alibaba tiếp tục đưa khách hàng đi xem “dự án ma”

Một diễn biến khác, theo UBND xã Thắng Hải, H.Hàm Tân (Bình Thuận), dù đã có nhiều cơ quan truyền thông đại chúng phản ánh không hề có dự án nào của Công ty CP địa ốc Alibaba trên địa bàn, nhưng trưa 27.6 vẫn có 5 ô tô khách gắn chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba - thật đơn giản” chở rất nhiều người đến khu vườn tràm để xem “dự án” của Alibaba. Để cảnh báo các dự án “ma” lừa gạt người dân, ngày 26.6, UBND xã Thắng Hải đã cho cắm một tấm bảng rất to, sát vườn tràm, ghi các hàng chữ “Cảnh báo khu vực này hiện nay không có bất cứ dự án địa ốc nào. Đề nghị bà con cảnh giác, mọi thông tin xin liên hệ UBND xã Thắng Hải số điện thoại 0252 3875612”.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Sở KH-ĐT, Sở Xây dựng, UBND H.Hàm Tân khẳng định không có bất kỳ dự án địa ốc nào tại xã Thắng Hải như Công ty Alibaba quảng cáo trên mạng xã hội. Trước đó, nhiều tờ rơi của công ty này phát ra cho biết có dự án “Alibaba NewTimes City” rộng trên 32 ha ở xã Thắng Hải và đưa nhiều người đến đây để xem.