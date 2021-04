Bộ Công an xác minh mua thiết bị y tế tại 2 bệnh viện ở Hà Nội

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh, Cảnh sát cơ động công an các địa phương đã bố trí theo các vùng chiến lược, các địa bàn một cách khoa học, tạo nên thế trận an ninh vững chắc, đảm bảo tính cơ động...

Trước tòa, nhiều bị cáo là lãnh đạo TISCO thừa nhận các hành vi sai phạm, gây thất thoát số tiền lớn cho nhà nước . Tuy nhiên, do cơ chế làm việc tập thể nên trách nhiệm như thế nào là do tòa quyết.

Công an TP.Long Xuyên (An Giang) khởi tố bị can đối với Lý Quang Thái, giả danh cán bộ Bộ Công an.