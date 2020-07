Bộ Công an yêu cầu rà soát doanh nghiệp đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Trao đổi với Thanh Niên chiều 27.7, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và việc nhiều địa phương phát hiện các đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam , lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu công an các địa phương kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thuộc diện đưa người lao động vào Việt Nam.