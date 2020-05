Bộ GTVT: Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Báo cáo Bộ Chính trị tháo gỡ vướng mắc về vốn cho cao tốc Bến Lức - Long Thành

Báo cáo Quốc hội về các công trình chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư , Bộ Giao thông vận tải cho biết, hiện có 6 dự án thuộc nhóm này, gồm 1 dự án đường bộ là cao tốc Bến Lức - Long Thành và 5 dự án đường sắt đô thị.

Trong các dự án đường sắt đô thị, 3 dự án do địa phương làm chủ đầu tư là đường sắt đô thị tuyến số 3 Nhổn - Ga Hà Nội (Hà Nội làm chủ đầu tư); đường sắt đô thị tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên ; tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương (TP.HCM làm chủ đầu tư); 2 dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư là đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông và đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi.

Về cao tốc Bến Lức - Long Thành, hiện sản lượng đạt khoảng 78,19%, tiến độ thực hiện chậm (các gói thầu đoạn sử dụng vốn ADB phía tây và đoạn sử dụng vốn JICA yêu cầu hoàn thành trước quý 2/2019; các gói thầu sử dụng vốn ADB đoạn phía tây yêu cầu hoàn thành trước 31.12.2020).

Theo Bộ Giao thông vận tải, nguyên nhân các gói thầu vốn ADB chậm do bị dừng giải ngân vốn nước ngoài và vốn đối ứng (vốn nước ngoài bị dừng do các thủ tục đầu tư như hiệp định vay và thời gian thực hiện dự án chưa được điều chỉnh, do hiện nay chưa xác định được cơ quan chủ quản/cấp quyết định đầu tư; vốn đối ứng bị dừng do khoản 3 điều 14 Nghị định 79/2010 quy định: dự án được áp dụng cơ chế vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, người vay lại phải tự thu xếp nguồn vốn đối ứng).

Nguyên nhân các gói thầu JI, J3 sử dụng vốn JICA chậm, do vốn đầu tư công từ năm 2019 chưa được bố trí cho các nhân sự của tổng thầu, tư vấn giám sát, tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (Tư vấn ACT) vẫn chưa thể sang Việt Nam - VEC (Nghị quyết số 71/2018 của Quốc hội yêu cầu “chưa phân bổ nguồn vốn nước ngoài cho Tổng công ty đầu tư đường cao tốc Việt Nam”).

Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ các vướng mắc. Hiện nay, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã trình Chính phủ dự án Nghị quyết Chính phủ để tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án do VEC làm chủ đầu tư; trong đó đã xác định cấp quyết định đầu tư của dự án và hoàn tất thủ tục báo cáo Bộ Chính trị để tháo gỡ vướng mắc về vốn.

Nhân sự tổng thầu, tư vấn dự án chưa thể sang Việt Nam để tiếp tục công việc

Dự án đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên sản lượng đạt 73%; tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương đã hoàn thành gói CP1 - xây dựng toà nhà văn phòng, khu Depot, các gói thầu khác đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 3 Nhổn - Ga Hà Nội tiến độ đạt khoảng 71,5% (đoạn trên cao) và dự kiến kéo dài đến cuối năm 2022.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội Cát Linh - Hà Đông công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị đã cơ bản hoàn thành, hiện đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý; vận hành thử toàn hệ thống và đánh giá an toàn hệ thống; khắc phục một số tồn tại để đảm bảo yêu cầu so với thiết kế, làm cơ sở để tiến hành nghiệm thu dự án.

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo xây dựng kế hoạch bàn giao đưa dự án vào khai thác trong thời gian sớm nhất khi có đủ điều kiện (hoàn thành chứng nhận an toàn hệ thống và được Hội đồng nghiệm thu nhà nước chấp thuận).

Báo cáo ngày 15.5 của Bộ cho biết, các nhân sự của tổng thầu, tư vấn giám sát, tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (tư vấn ACT) vẫn chưa thể sang Việt Nam tiếp tục thực hiện dự án do khó khăn trong các thủ tục cấp visa, vận chuyển đưa đón nhân sự, cách ly phòng chống dịch bệnh.

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản gửi Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sự Trung Quốc sang Việt Nam tiếp tục thực hiện dự án, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh lây lan dịch bệnh, sớm hoàn thành đưa dự án vào vận hành khai thác.

Trước đó, hôm 20.4, khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Hà Nội, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải bàn với đối tác, giải quyết dứt điểm dự án này trước tháng 6 năm nay.