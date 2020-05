Bộ LĐ-TB-XH đề xuất 6 ngành nghề, lĩnh vực trọng yếu không được đình công

6 ngành, lĩnh vực và các công ty không được đình công theo dự thảo nghị định, gồm: 1. Sản xuất, truyền tải, điều độ hệ thống điện: Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Công ty Thuỷ điện Hoà Bình; Công ty Thủy điện Sơn La; Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia. Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thuộc Tổng Công ty Phát điện 1. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thuộc Tổng Công ty Phát điện 3. Các Công ty truyền tải điện thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia. 2. Thăm dò, khai thác, sản xuất, cung cấp dầu khí: Công ty Điều hành đường ống Tây Nam 5 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí: Công ty điều hành Thăm dò khai thác dầu khí trong nước; Công ty liên doanh điều hành Vietgazprom. Các đơn vị thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam: Công ty Chế biến khí Vũng Tàu; Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ; Công ty kinh doanh sản phẩm khí; Công ty khí Cà Mau; Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn; Công ty cổ phần LPG Việt Nam; Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam; Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam. Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro. 3. Bảo đảm an toàn hàng không, an toàn hàng hải: Các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Các cảng hàng không: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng , Cam Ranh, Cần Thơ thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải TKV. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam. 4. Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Nhà nước: Tổng công ty Hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tổng công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Cục Bưu điện T.Ư thuộc Bộ Thông tin - Truyền thông. 5. Các doanh nghiệp cung cấp nước sạch, thoát nước, vệ sinh môi trường trực tiếp phục vụ cho các thành phố trực thuộc T.Ư. 6. Trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh: Các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 1510/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh