Bộ Ngoại giao trả lời về tin Tổng bí thư, Chủ tịch nước thăm Mỹ

Trả lời câu hỏi này, bà Lê Thị Thu Hằng nói: "Hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sẽ được thông báo đến truyền thông vào thời điểm thích hợp”.

Phản hồi thông tin này, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, dựa trên những thông tin không chính xác, thiếu khách quan về tình hình Việt Nam trong báo cáo nói trên”.

Bên cạnh việc khẳng định quyền tự do ngôn luận nói chung và tự do báo chí nói riêng được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản pháp luật liên quan, bà Hằng cũng cho biết “Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do ngôn luận trên báo chí, không gian mạng và các hình thức khác; trong đó bảo vệ người dân trước tin giả; tin tức không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam; tin tức bịa đặt, sai sự thật, kích động”.