Bộ Nội vụ nói về việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo

Rà soát kỹ trường hợp tuyển dụng con gái Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã giao Vụ Công chức, viên chức “rà soát kỹ” trường hợp tuyển dụng bà Vương Mai Trinh, con gái Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, gây ồn ào dư luận vừa qua. Nói thêm về sự việc bà Vương Mai Trinh (32 tuổi), đã được bổ nhiệm Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang nhưng tháng 12.2018 vừa qua mới tham gia thi công chức, ông Nguyễn Tư Long, Phó vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức cho biết: Việc tuyển dụng đã được phân cấp thẩm quyền cho tỉnh. Quy trình xét tuyển (không qua thi) có gửi Bộ Nội vụ thẩm tra, thẩm định. “Chúng tôi xác định thực hiện Quyết định 43 của Bộ Chính trị hết sức nghiêm túc theo hướng nếu là bằng giả, có giả mạo hồ sơ, giấy tờ thì kiên quyết xử lý. Còn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế trải dài thì hệ thống văn bản về cán bộ, công chức rất nhiều, cách hiểu cũng khác nhau. Ví dụ Nghị định quy định rất rõ có bằng tốt nghiệp đại học xuất sắc ở nước ngoài (thì sẽ được tuyển dụng không qua thi tuyển), chỉ khác chữ “ở” thôi cũng dẫn đến cách hiểu khác nhau”, ông Long nói thêm. Cũng theo ông này, tỉnh An Giang “đang rà soát nghiêm túc tất cả các trường hợp, chứ không riêng gì con gái Chủ tịch tỉnh”. “Chúng tôi xác định xử lý nghiêm túc, nhưng có tình, có lý. Có những đồng chí đang làm việc rất tốt, mà vì lý do nào đó, có thể do công tác tổ chức, mà đưa ra xử lý thì có vấn đề. Chúng tôi đang báo cáo cấp có thẩm quyền để có định hướng xử lý chung cho các trường hợp”, ông Long thông tin thêm. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã đề nghị Vụ Công chức, viên chức rà soát kỹ lại trường hợp này. “Nếu tỉnh An Giang gửi báo cáo rồi thì báo cáo lãnh đạo Bộ, còn chưa báo cáo thì yêu cầu tỉnh An Giang báo cáo thêm”, ông Thăng chỉ đạo.