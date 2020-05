Bộ Tài chính tạm đình chỉ công tác 7 cục trưởng liên quan đến dự trữ gạo quốc gia

Sản xuất, truyền tải, điều độ hệ thống điện; bảo đảm an toàn hàng không, an toàn hàng hải; trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh… là những ngành, nghề lĩnh vực nằm trong danh mục các nơi sử dụng lao động không được đình công