Bộ TN-MT nói gì về kết luận bổ nhiệm cán bộ chưa 'đạt chuẩn'?

Bộ TN-MT cho biết, thực hiện kế hoạch thanh tra định kỳ, Thanh tra Bộ Nội vụ đã thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về một số nội dung trong công tác tổ chức, cán bộ tại Bộ TN-MT trong giai đoạn từ ngày 1.1.2016 - 30.9.2018. Kết luận thanh tra đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Theo Bộ TN-MT, 36 trường hợp thanh tra Bộ Nội vụ kết luận chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng thì có 33 trường hợp được bổ nhiệm trước khi có quy định về chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng (Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1.9.2017); tại thời điểm bổ nhiệm đã đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Sau khi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Bộ TN-MT đã bổ sung yêu cầu có các chứng chỉ này vào tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý; các trường hợp cán bộ đang giữ chức vụ quản lý đã được bổ nhiệm trước đây sẽ được bồi dưỡng để hoàn thiện.

Tuy nhiên, do kinh phí đào tạo bồi dưỡng hạn chế, đồng thời, để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, trong một thời gian ngắn không thể cử hết các cán bộ lãnh đạo đi bồi dưỡng để bổ sung chứng chỉ, dẫn đến còn có các trường hợp chưa có chứng chỉ tại thời điểm thanh tra. Đến nay, các cán bộ này đều đã được cử đi bồi dưỡng để hoàn thiện các chứng chỉ nêu trên.

Đối với 3 trường hợp vào thời điểm bổ nhiệm còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng (có 2 trường hợp là bổ nhiệm lại) đều được thực hiện quy trình từ trước khi có quy định về tiêu chuẩn này.

Về nội dung kết luận thanh tra đối với 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị; 4 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương, Bộ TN-MT cho biết, trong các trường hợp bổ nhiệm này, hầu hết là viên chức lãnh đạo cấp phòng của một số viện nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác điều tra cơ bản. Đây là các trường hợp được bổ nhiệm từ năm 2017 trở về trước. Tại thời điểm bổ nhiệm đã bảo đảm các tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; có năng lực, phẩm chất đạo đức.

Tuy nhiên, do công tác tại các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thường xuyên phải làm việc lưu động; mặt khác do chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng ít so với nhu cầu nên chưa có điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị. Từ đầu năm 2018, Bộ TN-MT đã chỉ đạo rà soát và cử các cán bộ còn thiếu tiêu chuẩn đi học để hoàn thiện theo quy định. Đến nay, các trường hợp nêu trên đã được cử đi học.

Về 2 trường hợp tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền vào năm 2011, 2012, Bộ TN-MT cho rằng, đây là thời điểm các quy định về tuyển dụng công chức không qua thi tuyển mới được ban hành; do cách hiểu quy định chưa thống nhất, nên dẫn đến việc thực hiện không đúng thẩm quyền.