Bộ trưởng Quốc phòng Canada phản đối xây đồn bốt trên các điểm tranh chấp ở Biển Đông

Càng ngày càng chứng tỏ uy tín là một diễn đàn lớn và danh tiếng hàng đầu thế giới về Biển Đông, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông năm nay có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan và Chuẩn đô đốc Juergen Ehle, Cố vấn cao cấp của Cơ quan đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS).

Phát biểu trong khuôn khổ hội thảo, Bộ trưởng Harjit Sajjan nhấn mạnh, Canada là đối tác đối thoại của ASEAN trong hơn 40 năm qua, hết sức coi trọng vai trò của ASEAN trong các cơ chế đa phương ở khu vực.

Canada đoàn kết nhất trí với ASEAN trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ , luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982. Canada kêu gọi tất cả các nước tuân thủ UNCLOS và phản đối các hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng khu vực, phá hoại sự ổn định ở Biển Đông; phản đối sử dụng vũ lực và đe doạ sử dụng vũ lực, cải tạo đảo trên diện rộng, xây dựng đồn bốt trên các điểm tranh chấp và sử dụng chúng cho các mục đích quân sự

Canada thúc giục tất cả các bên tuân thủ cam kết phi quân sự hoá các điểm tranh chấp và các cam kết trong Tuyên bố DOC, trông đợi một Bộ Quy tắc ứng xử COC dựa trên luật pháp quốc tế và không ảnh hưởng đến quyền lợi của các nước thứ ba.

EU không muốn các hành động bất hợp pháp ở Biển Đông tạo tiền lệ xấu

Cũng đưa đến một thông điệp tương tự, Đô đốc Juergen Ehle cho biết, an ninh an toàn, tự do hàng hải là quan tâm tối thượng của châu Âu.

“EU không muốn các hành động bất hợp pháp ở Biển Đông tạo tiền lệ xấu đối với các vùng biển gần châu Âu như Biển Arctic hay Biển Azov”, ông Ehle nhấn mạnh, và cho biết EU đề cao tính phổ quát và nhất quán của Công ước luật biển, là khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương.

EU cũng ủng hộ việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nếu kết quả thương lượng công bằng, hợp lý, trên cơ sở hài hoà lợi ích của tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, ông Ehle cũng cho rằng, thà không có bộ quy tắc ứng xử, còn hơn có một bộ quy tắc ứng xử tồi.

Theo Chuẩn đô đốc Ehle, từ năm 2018, EU đã có chính sách chung về thúc đẩy hợp tác an ninh với các nước châu Á, nhất là ASEAN, trong đó có hợp tác an ninh biển, và mong muốn sự hợp tác này ngày càng trở nên thực tiễn hơn. Các nước thành viên EU cũng đang tiến tới xây dựng một cách tiếp cận thống nhất về các vấn đề chiến lược đối với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.