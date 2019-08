Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức khám chữa bệnh xuyên biên giới

Hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho người dân Campuchia và An Giang (Việt Nam) do Quân y Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) chủ trì. Các y, bác sĩ, nhân viên y tế của một số cơ quan trong tỉnh An Giang trực tiếp tham gia đoàn, gồm: Bộ chỉ huy BĐBP, Bộ chỉ huy Quân sự , Công an tỉnh và Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang.