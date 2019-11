Bơi qua kênh về nhà sau cuộc nhậu, một người đàn ông 56 tuổi tử vong

Chiều 4.11, UBND xã Mỹ Bình (H.Đức Huệ, Long An ) cho biết thi thể ông L.V.Q (56 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mỹ Bình) đã được tìm thấy cách nơi đuối nước gần 50 m. Do nguyên nhân tử vong là say rượu và tự bơi qua kênh rộng, nên gia đình đã xin đưa về nhà làm thủ tục an táng.