Bức xúc tình trạng “cán bộ thanh tra ngáo quyền lực”

(143 DN thuộc các bộ, ngành; 352 DNNN thuộc các địa phương).

Hiện 66% DNNN đầu tư vốn vào 19 ngành lĩnh vực then chốt, như: điện lực, dầu khí, than, khoáng sản… DNNN đóng góp vào GDP khoảng

26 - 28%, chiếm gần 25% thu ngân sách NN; tổng tài sản hơn 30.105 ngàn tỉ đồng, nộp ngân sách năm 2018 khoảng 179.000 tỉ đồng. “Vốn lớn và dàn trải trên nhiều lĩnh vực khiến cho công tác thanh tra, kiểm tra giám sát khó khăn, dẫn đến thất thoát, lãng phí vốn đầu tư và thực tế đã diễn ra việc kém hiệu quả của DNNN”, ông Hải nói. Ông Vũ Hồng Hải, Phó chánh thanh tra Bộ Tài chính , cho biết năm 2001, cả nước có 6.000 DNNN dàn trải trên 60 ngành, lĩnh vực. Đến hết tháng 12.2018, còn lại 561 DNNN, trong đó 495 DN 100% vốn NN(143 DN thuộc các bộ, ngành; 352 DNNN thuộc các địa phương).Hiện 66% DNNN đầu tư vốn vào 19 ngành lĩnh vực then chốt, như: điện lực, dầu khí, than, khoáng sản… DNNN đóng góp vào GDP khoảng26 - 28%, chiếm gần 25% thu ngân sách NN; tổng tài sản hơn 30.105 ngàn tỉ đồng, nộp ngân sách năm 2018 khoảng 179.000 tỉ đồng. “Vốn lớn và dàn trải trên nhiều lĩnh vực khiến cho công tác thanh tra, kiểm tra giám sát khó khăn, dẫn đến thất thoát, lãng phí vốn đầu tư và thực tế đã diễn ra việc kém hiệu quả của DNNN”, ông Hải nói.