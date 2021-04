Bùng phát 'dịch đua xe': 'Thuốc đặc trị' nhìn từ Đà Nẵng

Theo hồ sơ của Phòng CSGT (PC08) Công an TP.Đà Nẵng, thời điểm năm 2005 trật tự an toàn giao thông trên địa bàn có những diễn tiến phức tạp. Trong vòng 10 tháng đầu năm, Tổ cảnh sát trật tự cơ động PC08 xử lý gần 1.500 lượt vi phạm lạng lách, đánh võng, tạm giữ gần 570 phương tiện.

Thượng tá Lê Văn Lực, Phó trưởng PC08, cho hay giai đoạn đó, phương tiện và trang thiết bị CSGT còn thiếu, lực lượng chức năng phối hợp với CLB mô tô thể thao Đà Nẵng huy động thành viên hỗ trợ. Đến năm 2007, do quy định không cho lập đội chống đua riêng, nên Đội chống đua được đưa về tổ chống đua thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn cho phù hợp. “Cùng với những giải pháp như tịch thu xe đua, thưởng tiền cho lực lượng truy bắt, xây dựng phong trào toàn dân tham gia đảm bảo an toàn giao thông... mà các quái xế mới manh nha đã bị dẹp liền”, thượng tá Lực chia sẻ.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng PC08, cho biết trong công tác phòng ngừa, lực lượng làm nhiệm vụ áp dụng rất nhiều gọng kìm như các chốt chặn kiểm soát ở những giao lộ, vị trí trọng điểm. Cụ thể, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các trạm CSGT cửa ô như Hòa Phước (quốc lộ 1), Hòa Nhơn (đường tránh, quốc lộ 14B), Hòa Hải (trục đường Đà Nẵng - Hội An), Hòa Hiệp (đèo Hải Vân) đảm nhiệm vòng ngoài; vào đến nội đô thì có các đội CSGT - trật tự quận huyện thường xuyên giám sát.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát cơ động - trật tự cũng liên tục tuần tra trên đường phố; lực lượng 113, chống cướp giật tham gia cảnh giới trước các biểu hiện quái xế lộng hành trên đường phố. Ở các khu dân cư, lại có thêm lực lượng tuần tra đêm 8394 do công an phường, xã chủ trì, phối hợp dân quân tự vệ, dân phòng, bảo vệ dân phố. Tuy nhiên, lực lượng này gặp hạn chế về phạm vi ranh giới địa bàn.

Từ năm 2019, Công an TP.Đà Nẵng cũng đã lập thêm lực lượng 911, hỗ trợ các lực lượng trên khép chặt vòng vây ở các khu vực tiềm ẩn phức tạp an ninh trật tự. 911 với vai trò tập hợp đầy đủ các lực lượng hình sự, ma túy, giao thông, cơ động... đã trang bị cơ sở pháp lý vững chắc, khắc phục được các hạn chế trên, là “quả đấm thép” đắc lực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn từ xa các biểu hiện đua xe, gây rối đường phố. “Nhờ các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông thường xuyên hiện diện trên đường phố, đã góp phần răn đe, hoặc ngăn chặn từ xa, xử lý kịp thời các nguy cơ đua xe, gây rối trên đường phố. Ngoài phạt nóng, còn có phạt nguội qua hệ thống camera giám sát đường phố”, đại tá Phan Ngọc Truyền nói.