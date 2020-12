Cà Mau: Bắt khẩn cấp 'bệnh nhân Đài Loan 15 tuổi' được 'bảo vệ khẩn cấp'

Trước đó, Cường bị 1 cán bộ của trung tâm này tố cáo có hành vi hiếp dâm, dâm ô nhiều trẻ em của trung tâm. Trong đó, trẻ nhỏ nhất là 8 tuổi, lớn nhất là 15 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình sinh sống ở trung tâm, Phạm Chí Cường nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với N.V.L., N.V.N, T.V.T.G ở nhà tắm và phòng ở nam của trung tâm.

Ngày 9.12, Trung tâm bảo trợ xã hội đã có quyết định dừng trợ cấp xã hội cho Phạm Chí Cường. Đồng thời ban giao Cường cho cơ quan công an để điều tra sau khi Cường bị tố cáo hiếp dâm.

Cũng trong thời gian này, các cơ quan cơ quan chức của tỉnh ngoài việc bảo vệ "bệnh nhân" Wang Yuan, còn ráo riết tìm thân nhân cho "bệnh nhân" này.

Trước đó, ngày 31.5, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau tiếp nhận 1 thanh niên ngất xỉu tại hành lang của bệnh viện, đưa vào điều trị cấp cứu. Sau đó, bệnh viện xác định bệnh nhân tên Wang Yuan (15 tuổi, quốc tịch Đài Loan), không người thân. Bệnh nhân được chẩn đoán hen phế quản bội nhiễm.

Trong quá trình này, Sở Y tế có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Cà Mau xem xét, tiếp nhận bệnh nhân Wang Yuan vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp tục nuôi dưỡng sau khi kết thúc điều trị. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Cà Mau thẩm tra, xác minh lai lịch của bệnh nhân trên để giúp việc lập hồ sơ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng.

Tiếp nhận văn bản của Sở Y tế, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau có tờ trình đến UBND tỉnh này. Sau khi xem xét tờ trình của Sở LĐ-TB-XH, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất tạm thời tiếp nhận Wang Yuan vào chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Ngày 3.7, Công an tỉnh Cà Mau có báo cáo về việc xác minh thân nhân, lai lịch của bệnh nhân này . Báo cáo do đại tá Ngô Xuân Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau ký.