Cà Mau: Bắt khẩn cấp thanh niên vượt gần 300km rủ bé 12 tuổi vào khách sạn

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 2.2019, bé gái 12 tuổi, ngụ P.9, TP.Cà Mau và Bùi Hồng An kết bạn qua mạng xã hội Zalo . Từ đó, An và bé này thường xuyên nhắn tin, điện thoại và gửi clip khỏa thân cho nhau.

Đến ngày 22.10.2020, An tiếp tục đến TP.Cà Mau, thuê khách sạn gần trường bé gái và nhắn tin hẹn thì bé đồng ý. Khi bé gái đến, An đưa lên phòng của khách sạn và thực hiện hành vi giao cấu.

Sau đó, An về lại quê ở tỉnh Vĩnh Long, thì vẫn giữ mối liên hệ nhắn tin qua Zalo với bé này. Đến khi gia đình của bé thấy con gái mình thường xuyên nhắn tin nên kiểm tra điện thì mới phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan công an.

Cơ quan công an vào cuộc điều tra, Bùi Hồng An thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em của Bùi Hồng An.