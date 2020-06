Cà Mau: Hoãn kiểm tra nhà máy rác vì chủ đầu tư làm việc với công an

Xin dời lịch kiểm tra vì chủ đầu tư phải làm việc với Bộ Công an

Trước đó, ngày 15.5 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có quyết định thành lập tổ công tác xác định tỷ lệ rác thải phải chôn lấp sau xử lý của Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau (Tổ công tác 825).

Ngày 2.5, Tổ công tác 825 có thông báo gửi chủ đầu tư nhà máy rác thông báo thời gian kiểm tra nhà máy là ngày 6.6.

Thời gian làm việc không thể thay đổi nên ông Tô Hoài Dân (Tổng giám đốc Công ty Công Lý), người điều hành trực tiếp, không về kịp đi chỉ đạo nhà máy chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ công tác kiểm tra xác định tỷ lệ rác thải phải chôn lấp sau xử lý theo thông báo của tổ công tác. Vì vậy, Công ty Công Lý xin gia hạn hoàn thành công tác chuẩn bị đến ngày 12.6.

Để đảm công tác phối hợp giữa Tổ công tác 825 và Công ty Công Lý được thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh tỉnh giao, Sở Xây dựng thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị của chủ đầu tư đến ngày 12.6. Tổ công tác 825 sẽ chính thức làm việc kể từ 7 giờ ngày 13.6.

Nhà máy rác không thực hiện đầy đủ dây chuyền

Trả lời câu hỏi bằng văn bản của Báo Thanh Niên về việc dư luận cho rằng thời gian qua, Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau không xử lý rác thải khi nhập rác vào, mà chỉ cho công nhân lựa phế liệu, phần còn lại được chôn lấp và chứa lại trong khuôn viên, ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau , ký văn bản trả lời: Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau từ khi tạm ngưng hoạt động (tháng 7.2018 để bảo trì và hoạt động trở lại vào ngày 8.2.2019) thì không thực hiện đầy đủ theo dây chuyền công nghệ của dự án được phê duyệt trước đây, rác chuyển vào nhà kho để chứa. Cụ thể, rác được tiếp nhận qua trạm cân, thực hiện khử mùi, hệ thống trục đánh tơi, tách nước rỉ rác, chỉ chạy qua ống sinh hóa và tách lọc phân chuyển vào nhà kho của nhà máy để chứa.

Như Thanh Niên thông tin, liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với "đại gia" Tô Hoài Dân để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 8.2019, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng khởi tố, bắt giam ông Tô Công Lý (35 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý, con trai ông Tô Hoài Dân) về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Và UBND tỉnh Cà Mau có quyết định thành lập tổ công tác xác định tỷ lệ rác thải phải chôn lấp sau xử lý của Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau.