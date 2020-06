Cà Mau: Khởi tố, bắt giam thêm 6 người trong vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm

Liên quan đến vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm , ngày 3.6, thượng tá Trần Thanh Xuân, Trưởng Công an H.Đầm Dơi (Cà Mau) xác nhận đơn vị này bắt tạm giam thêm 6 người để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm. Theo đó, 3 người bị bắt tạm giam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản gồm: Dương Thanh Tuấn (39 tuổi); Huỳnh Minh Quang (25 tuổi, đều ngụ H.Hòa Bình, Bạc Liêu) và Phạm Ngọc Hận (31 tuổi ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu). 3 người bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm là Võ Văn Thì (42 tuổi); Nguyễn Chí Thới (28 tuổi đều ngụ H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) và Huỳnh Nhật Trường (24 tuổi, ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Hậu, H.Hoà Bình, Bạc Liêu) Trước đó liên quan vụ việc, Công an H.Đầm Dơi cũng đã bắt giam đối với 3 người: Đỗ Huệ Tánh (38 tuổi, ngụ H.Đông Hải, Bạc Liêu), Lê Văn An (37 tuổi) và Võ Văn Thạnh (26 tuổi, cùng ngụ H.Hòa Bình, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đỗ Huệ Tánh Ảnh: Công an cung cấp

Như Thanh Niên thông tin trước đó, ông Lê Duy Châu (xã Tạ An Khương, H.Đầm Dơi, Cà Mau) trình báo và gửi clip quay lại cảnh thương lái mua tôm của mình, dàn cảnh trộm tôm đến cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định, Tánh thông qua một công ty ở P.8, TP.Cà Mau để bán tôm cho 1 tập đoàn thủy sản lớn ở tỉnh Cà Mau. Tổng số tôm bán được là 5.388 kg, với số tiền 530 triệu đồng.

Lê Văn An Ảnh: Công an cung cấp

Và hiện có khoảng 10 người ở các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước và TP.Cà Mau đã đến cơ quan công an tỉnh trình báo nghi vấn bị thương lái dàn cảnh trộm tôm. Vì theo các chủ vuông tôm này tính toán, thì số lượng tôm thu hoạch sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng khi thương lái đến kéo, cân thì bị mất số lượng lớn tôm.

Võ Văn Thạnh Ảnh: Công an cung cấp

Hiện Công an H.Đầm Dơi tiếp tục mở rộng điều tra vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm đồng thời phối hợp với Công an H.Đông Hải, Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) và Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) truy tìm chủ lưới kéo.