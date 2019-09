Cà Mau: Trong 10 ngày thiệt hại do thiên tai hơn 51 tỉ đồng

Ngày 9.9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa có báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo đó, từ ngày 2 đến12.8, tỉnh Cà Mau bị thiệt hại hơn 51 tỉ đồng do thiên tai

Theo báo cáo, vào thời gian trên, do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra hiện tượng sóng lớn, nước biển dâng tràn qua một số đoạn thuộc tuyến đê biển Tây , gây nguy cơ vỡ đê tại một số điểm trên tuyến đê biển Tây với chiều dài 2.100 m và sạt lở nguy hiểm với chiều dài 5.447 m.

Những đoạn sạt lở này có thể gây vỡ đê biển Tây bất cứ lúc nào, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 26.000 hộ dân sinh sống ven biển và 90.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Tỉnh Cà Mau đã phải tiến hành triển khai các biện pháp hộ đê khẩn cấp để bảo vệ tuyến đê.

Ở biển Đông, tuyến kè thuộc dự án xây dựng kè cấp bách bảo vệ bờ biển Đông, khu vực cửa biển Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển (phía bờ Tây, đoạn dài 2.000 m, kè bằng cấu kiện bê tông cốt phi kim phá sóng của Busadco) xuất hiện tình trạng lún cục bộ ở một vài đoạn… Chiều dài hư hỏng khoảng 250 - 300 m, nguyên nhân do thủy triều dâng cao kết hợp với gió mạnh, cùng các đợt sóng lớn liên tiếp đánh vào thân kè gây hư hỏng.

Cũng trong thời gian 10 ngày này, mưa lớn kèm giông lốc, triều cường, sóng to, gió lớn trên biển đã làm 1 người chết (do sập nhà); 2 người bị thương (do sét đánh); chìm 8 phương tiện; sập 195 căn nhà và 1 trường học; ngập gần 2.400 căn nhà; thiệt hại hơn 143 ha nuôi thủy sản.

Trong tổng thiệt hại 51,4 tỉ đồng, thiệt hại về nhà ở là 9 tỉ đồng; thiệt hại về tài sản là 30,5 tỉ đồng; thiệt hại về sản xuất 11,8 tỉ đồng.