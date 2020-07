Các bệnh viện tại Đà Nẵng 'căng mình' phòng chống nguy cơ dịch Covid-19 tái phát

Sáng 24.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng chính thức thông tin về nam bệnh nhân T.V.D. (57 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) được Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng thông báo kết quả xét nghiệm 2 lần dương tính với virus SARS-CoV-2 . Viện Pasteur Nha Trang cũng đã xét nghiệm dịch họng và cung cấp kết quả dương tính với Covid-19. Bệnh nhân này là không xác định được yếu tố dịch tễ, không có lịch sử đi khỏi TP.Đà Nẵng.

Từ ngày 20.7, bệnh nhân D. sốt, ho, đàm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện (BV) C Đà Nẵng và được chẩn đoán viêm phổi, nhập viện vào khoa Nội hô hấp, cho đến khi lần lượt có các kết quả dương tính với với virus SARS-CoV-2 . Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển từ BV C sang khu vực cách ly BV Đà Nẵng để điều trị trong tình trạng suy hô hấp, phải thở máy.

Gần 1.000 người được cách ly 14 ngày trong Bệnh viện C

Trong 2 ngày qua, CDC TP.Đà Nẵng thực hiện phun hóa chất khử khuẩn đối với BV C và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với hàng trăm nhân viên y tế có tiếp xúc gần với bệnh nhân. BV C được phong tỏa, hạn chế tuyệt đối số người ra vào.

Bệnh viện C Đà Nẵng được phong tỏa và kiểm soát gắt gao Ảnh: AN DY

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc BV C Đà Nẵng, hiện tại, toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại đây không được xuất viện, không nhận bệnh khám, không nhập bệnh đối với bệnh nhân mới và tiến hành phong tỏa 14 ngày đối với gần 1.000 người, gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Toàn bộ những người được cách ly tại BV C Đà Nẵng sẽ lần lượt được thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Liên quan bệnh nhân nghi mắc Covid-19 ở Đà Nẵng: Những ai đã được đưa đi cách ly? Theo nguồn tin của Thanh Niên, khoa Dinh dưỡng, BV C Đà Nẵng đang huy động tổng lực cung cấp suất ăn miễn phí cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bệnh nhân được phong tỏa 14 ngày tại đây. Nhiều bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh nền, có chế chế độ dinh dưỡng riêng, chế độ đặc biệt cũng phải đảm bảo.

Lực lượng Đoàn viên thanh niên của BV C Đà Nẵng ngoài giờ làm việc chuyên môn còn tranh thủ thời gian tổ chức các hoạt động hỗ trợ, cấp phát thức ăn, suất ăn miễn phí đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Được biết, tạm thời toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt cho gần 1.000 người kể trên sẽ do BV C Đà Nẵng đảm nhiệm. "BV đang gặp khó cả về kết nối đối tác, đơn vị cung cấp suất ăn cho mọi người. Cũng đã liên hệ nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào chịu nhận, phần vì gấp, số lượng lớn, cũng nhạy cảm dịch bệnh...", một cán bộ BV C cho biết.

Bệnh viện Đà Nẵng kích hoạt quy trình điều trị khép kín

Kể từ khi bệnh nhân điều trị Covid-19 cuối cùng rời khỏi BV Đà Nẵng vào đầu tháng 4.2020, đến nay, BV Đà Nẵng đã lại kích hoạt quy trình điều trị khép kín đối với bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm Covid-19.

Bệnh viện Đà Nẵng hạn chế người ra vào, nâng mức kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm bệnh Ảnh: AN DY

Ngay khi phát hiện trường hợp bệnh nhân T.V.D , Sở Y tế TP.Đà Nẵng, BV Đà Nẵng đã áp dụng các biện pháp ứng phó, chăm sóc, theo dõi, điều trị bệnh cho bệnh nhân như một trường hợp nhiễm Covid-19 thực sự.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc BV Đà Nẵng, cho biết toàn bộ quy trình khép kín trong chữa trị và cách ly tại bệnh viện đã được tái khởi động khi bệnh nhân D. được chuyển đến BV Đà Nẵng với mục đích bảo đảm an toàn tuyệt đối, phòng tránh lây nhiễm, phòng chống nhiễm khuẩn đối với bệnh nhân, nhân viên y tế và lây nhiễm ra ngoài cộng đồng.

Đà Nẵng bác tin đồn bệnh nhân 3 lần dương tính với Covid-19 tử vong

Tại cuộc họp khẩn của ngành y tế Đà Nẵng vào tối 24.7, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, thông tin, bệnh nhân đang được thở máy thông qua lỗ khí quản. “Hiện tại, da và niêm mạc của bệnh nhân hồng hào, tim và phổi nghe rõ, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đang tiến triển với dấu hiệu tương đối khả quan”, bà Yến nhận định.

Hiện tại, Sở Y tế Đà Nẵng đang chờ kết quả xét nghiệm lần thứ 4, là kết quả công bố của Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương về ca bệnh này. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh TP.Đà Nẵng xác định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như một bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Các nhân viên y tế, ngành y tế tại Đà Nẵng đang tiếp tục “căng mình” phòng chống, kiểm soát nguy cơ dịch Covid-19 lây nhiễm ở cộng đồng.