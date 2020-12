Các bị cáo trong vụ đa cấp Liên Kết Việt chối tội

Trong ngày thứ 2 phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Liên Kết Việt, đa số bị cáo đều tìm cách chối tội. Tuy nhiên, những mâu thuẫn trong lời khai của các bị cáo tại tòa lại vô hình trung “tố” vai trò của nhau.

Về số tiền được nhận, Thủy nói chỉ nhận theo chính sách của công ty và không liên quan đến các chương trình khuyến mãi . Tuy nhiên, phần xét hỏi các bị cáo khác đã thể hiện, lời khai của Thủy mâu thuẫn với 4 thành viên còn lại của nhóm phát triển thị trường là Vũ Thị Hồng Dung, Nguyễn Xuân Trường, Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng. Cả 4 bị cáo này đều xác nhận trước khi làm việc cho Công ty Liên Kết Việt đều không quen biết Lê Xuân Giang mà được Thủy mời về làm việc từ giữa năm 2014 và do trực tiếp Thủy là trưởng nhóm, chỉ đạo cả ê kíp.

Cụ thể, bị cáo Dung khai được Giang và Thủy phân công phụ trách thuyết trình, lôi kéo bị hại trên danh nghĩa “dạy kỹ năng mềm”, nhưng không tuyên truyền thông tin sai lệch nào về pháp nhân của công ty để lôi kéo bị hại mà chỉ giảng dạy mọi người cách “tin và yêu cuộc sống”. Trong 13 tháng làm việc, Dung khai được trả hơn 4 tỉ đồng, trung bình mỗi tháng nhận hơn 300 triệu đồng. “1.285 ngày ngồi trong trại giam, tôi luôn ân hận”, Dung vừa khóc vừa nói, song kết lại lời khai vẫn cho rằng: “Tôi phạm tội khách quan, không biết Giang và Liên Kết Việt lừa đảo cho đến khi bị bắt”.

HĐXX phân tích, việc Trường tuyên truyền thông tin không đúng, như BQP và doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, và cho trình chiếu các bằng khen của Thủ tướng giả là để lôi kéo bị hại nộp tiền, bản chất là lừa đảo. Tuy nhiên, Trường vẫn đáp lại: “Vấn đề không phải tôi nói hay, mà là nói đúng nên người ta nghe”.

Theo cáo trạng, bị cáo Trịnh Xuân Sáng chiếm hưởng 17 tỉ đồng trong 16 tháng, là người hỗ trợ bộ phận công nghệ , hỗ trợ khách hàng đăng nhập vào ID trên website, xây dựng phần mềm trả thưởng… Sáng cho biết với mỗi khách nộp tiền sẽ được Giang chia cho 40.000 đồng. Số tiền 17 tỉ đồng, Sáng khai do chính sách chi lợi nhuận kinh doanh và hoa hồng có sẵn, “không rõ tại sao”, và phủ nhận liên quan đến hành vi lừa đảo, do nội dung thuyết trình trong hội thảo và thông tin trên website công ty không do Sáng soạn thảo, chỉ đưa lên theo chỉ đạo của cấp trên.