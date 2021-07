Các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 mạnh hơn

Chiều 22.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hùng (51 tuổi, trú xã Tráng Việt, H.Mê Linh, Hà Nội).