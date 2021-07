Sẽ ứng phó mức cao hơn Chỉ thị 16?

Về phương án sản xuất an toàn, ông Phan Văn Mãi nói thời gian qua TP.HCM đưa 2 phương án sản xuất an toàn, nhưng quá trình chuẩn bị còn gấp nên cả 2 phương án khi triển khai xuống các doanh nghiệp có những điểm không an toàn. TP.HCM đã làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp và thống nhất trong thời điểm này thì an toàn là trước hết; đồng thời sẽ có những điều chỉnh trong thời gian tới nhằm tìm biện pháp an toàn nhất để sản xuất, trong đó tính đến phương án sản xuất an toàn trong thời gian dài, có thể phải đến hết năm 2021.