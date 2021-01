Các khu vui chơi an toàn đến mức nào: 'Lỗ hổng' về chế tài?

Về vụ tai nạn tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, ông Thắng cho biết: “Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1 của Bộ LĐ-TB-XH có trách nhiệm kiểm định trò chơi mạo hiểm tại khu du lịch này. Các thiết bị này nằm trong khu vui chơi giải trí do ngành VH-TT-DL quản lý, hiện nay cơ quan công an đang tiến hành điều tra. Liên quan đến đâu, họ sẽ phải yêu cầu các bên điều tra, làm rõ trách nhiệm”. PV Thanh Niên đã liên lạc với ông Nguyễn Minh Phúc, Giám đốc Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1, ông Phúc xác nhận các thiết bị trò chơi mạo hiểm tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh do đơn vị này kiểm định. Tuy nhiên, ông Phúc từ chối trả lời do đang bận và hẹn sẽ thông tin vào ngày hôm nay (18.1).