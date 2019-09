Các nguyên lãnh đạo góp ý dự thảo Báo cáo chính trị

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.