Các nhóm người Trung Quốc bị phát hiện tại Đà Nẵng đều đã được cách ly

Trước đó, ngày 11.7, tại Bệnh viện (BV) 199 Bộ Công An (Đà Nẵng), cũng tiếp nhận và thực hiện cách ly theo dõi y tế theo quy định đối với 5 người Trung Quốc. Trong suốt 10 ngày được theo dõi cách ly y tế , sức khỏe cả 5 người đều bình thường. “Nếu ổn định thì trong vài ngày tới, những người này sẽ kết thúc cách ly 14 ngày, không cần xét nghiệm thêm và bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng”, ông Trương Xuân Hùng, Phòng kế hoạch tổng hợp (BV 199), cho biết. Cũng theo ông Hùng, cả 5 người Trung Quốc này đều do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP.Đà Nẵng) bàn giao để cách ly y tế, và không liên quan đến nhóm 24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nói trên.