Cách ly 3 người trên đảo Cù Lao Chàm đi chung xe ca Covid-19 ở Hà Nam

Chiều 30.4, ông Nguyễn Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết ngành y tế đang đang cách ly y tế đối với 3 người dân ở xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) và đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19.

Theo ông Lanh, tối 21.4, cả 3 người này đi chung xe trên tuyến Đà Nẵng - Hà Nội với bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam (bệnh nhân 2899). Sáng 22.4, 3 người này xuống xe ở Thanh Hóa và đến chiều 24.4 về tới TP.Hội An (Quảng Nam) thì đi ca nô về lại Cù Lao Chàm.

Ca nô phục vụ chở khách tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cũng theo ông Lanh, ngay khi tiếp nhận thông tin 3 người này đi chung xe với bệnh nhân Covid-19 quê Hà Nam, cơ quan chức năng đã tổ chức khoanh vùng, cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm đối với cả 3. Ngoài ra, ngành y tế còn lấy mẫu xét nghiệm đối với 17 người tiếp xúc gần với 3 người này. Dự kiến, tối nay (30.4) sẽ có kết quả.

Hiện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An và Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam có mặt tại bến du lịch Cửa Đại (tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm) để kiểm tra công tác phòng chống dịch. Đối với những ca nô không có bình sát khuẩn, hành khách không đeo khẩu trang thì tuyệt đối không ký lệnh xuất bến.

Hiện nay, UBNDTP. Hội An đã yêu cầu tạm dừng các lễ hội, sự kiện tập trung đông người dự kiến tổ chức vào dịp lễ 30.4 - 1.5 để phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, đề nghị công an chỉ đạo triển khai ngay lực lượng phối hợp UBND P.Minh An (TP.Hội An) quyết liệt xử lý các trường hợp du khách không đeo khẩu trang khi tham quan khu phố cổ, các điểm tham quan. Những du khách không chấp hành việc đeo khẩu trang sẽ bị xử phạt hành chính.