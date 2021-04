Quảng Nam: Vận động doanh nghiệp hỗ trợ người Việt tại Lào phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 29.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện Nam Giang, Tây Giang phối hợp với cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Lào thông qua các kênh đối ngoại, tham mưu UBND tỉnh đề nghị lực lượng chức năng và địa phương của nước bạn Lào có chính sách thỏa đáng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp đối với công dân Việt Nam tại Lào.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường mòn, lối mở giáp biên giới nước bạn Lào. ẢNH: C.X

Ngoài ra, tỉnh tăng cường vận động các doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho cộng đồng người Việt tại Lào; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để bà con yên tâm cư trú tại Lào và có các biện pháp phòng dịch thích hợp, không tìm cách về nước trong thời gian này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh về tạm trú tại địa phương. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế, Sở VH-TT-DL vận hành các khu cách ly tập trung có thu phí tại các khách sạn phải tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo và lây lan ra cộng đồng.

Các hoạt động kích cầu du lịch, các lễ hội, sự kiện tập trung đông người chưa thật sự cần thiết được đề nghị tạm dừng. Các ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở lưu trú, trường học, nhà máy, xí nghiệp, nhà ga, sân bay, bến tàu, bến cảng, bến xe, chợ, siêu thị, trung tâm 3 thương mại… tiến hành rà soát, đánh giá lại, thực hiện nghiêm các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quản lý chặt chẽ các trường hợp xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép...

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát, quản lý chặt các đường mòn, lối mở; ngăn chặn và kịp thời xử lý các trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép theo quy định; chuẩn bị các phương án đối phó với tình huống người Việt Nam về nước tránh dịch; sẵn sàng tiếp nhận số công dân Việt Nam nhập cảnh từ Lào về nước và số công dân Việt Nam do Lào trao trả hoặc nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Hội An tạm dừng các lễ hội, hoạt động tập trung đông người

Chiều 29.4, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết để đảm bảo công tác phòng chống dịch, UBND TP.Hội An quyết định tạm hoãn các lễ hội, sự kiện tập trung đông người dự kiến tổ chức vào dịp lễ 30.4 - 1.5.

TP.Hội An quyết định dừng nhiều hoạt động dự kiến diễn ra vào dịp lễ 30.4 - 1.5 để phòng chống dịch Covid-19. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Lanh, địa phương sẽ tạm hoãn các sự kiện “Lễ hội chào đón mùa hè biển An Bàng”, “Di sản vượt thời gian” và giải chạy “Hội An Discovey Marathon 2021”... Riêng các chương trình, hoạt động mang tính cấp thiết, quy mô nhỏ được phép tổ chức nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn, mang khẩu trang và khử khuẩn.

Ngoài ra, TP.Hội An giao các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại khu phố cổ, các điểm tham quan du lịch. Trong đó, phải thường xuyên việc kiểm tra, giám sát, nhắc nhở du khách mang khẩu trang, hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19.