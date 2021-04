Đà Nẵng: Chủ động đón khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Địa phương và du khách cùng tham gia phòng dịch Du khách ý thức đeo khẩu trang tham quan các di tích cố đô Huế ẢNH: D.T.H Tại Thừa Thiên-Huế, địa phương sẵn sàng kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh, đồng thời khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng 6.200 liều vắc xin phòng Covid-19 do Chương trình COVAX Facility hỗ trợ (thông qua Bộ Y tế ). Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết để chuẩn bị cho những ngày lễ sắp đến, đơn vị cũng tăng cường các biện pháp phòng dịch và tuyên truyền để du khách chấp hành các quy định khi vào tham quan các điểm di tích cố đô Huế. Ngành du lịch các tỉnh Quảng Bình , Quảng Trị, Quảng Nam cũng đặt vấn đề an toàn phòng dịch, chỉ đón du khách khi đã đảm bảo các yêu cầu. Trong đó, tại Quảng Nam, các BQL di tích, bảo tàng, ban tổ chức lễ hội, người đứng đầu các thiết chế văn hóa - thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch… được yêu cầu phải xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng cho du khách. Nhóm PV