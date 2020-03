Cách ly trụ sở Công an P.Thảo Điền, liên quan phi công Anh dương tính SARS-CoV-2 lần 1

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 20.3, đại diện Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Q.2, TP.HCM cho biết có 3 cán bộ Công an (2 nam, 1 nữ) công tác tại Công an P.Thảo Điền đã được đưa đi cách ly tập trung tại H. Cần Giờ do tiếp xúc gần với phi công quốc tịch Anh (được xác định dương tính SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 lần 1) đi đăng ký tạm trú tại cơ quan này, hôm 17.3.