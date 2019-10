Cách mạng 4.0, cơ hội để Việt Nam bứt phá

Những nội dung trên được thảo luận trực tiếp tại Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 năm 2019 diễn ra ngày 3.10, do Ban Kinh tế T.Ư cùng nhiều bộ, ngành tổ chức.

“Thậm chí có những ý kiến cho rằng, chúng ta làm tốt 0.4 đi đã, cớ gì mà nhanh chóng vội vàng làm 4.0. Bên cạnh đó cũng có những tư tưởng, suy nghĩ còn thể hiện sự chủ quan nóng vội, thậm chí duy ý chí, cái gì cũng nói đến 4.0, coi rằng 4.0 xử lý tất cả mọi việc mà không tính đến những mặt trái, những hệ lụy, những tác động tiêu cực mà cuộc cách mạng này có thể mang đến”, ông Bình nhấn mạnh và lưu ý, những ảnh hưởng đó là trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng ... Do đó, nghị quyết này của Đảng ra đời được đánh giá hết sức đúng lúc, thể hiện rõ trí tuệ, tầm nhìn bản lĩnh và khát vọng quyết tâm của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc chủ động tích cực tham gia CMCN 4.0.