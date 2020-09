Cách nào ngăn bạo lực tuổi học trò ?

Rất nhiều bạn đọc (BĐ) bức xúc trước việc 3 nữ sinh đánh bạn như trên. “Tôi thật sự phẫn nộ trước vấn nạn này. Cần chấm dứt bạo lực học đường ngay!”, BĐ Ba Hai Huynh viết. Đây cũng là yêu cầu, đòi hỏi của nhiều BĐ.

Nhưng làm thế nào để không còn những chuyện như trên? Một số BĐ do quá bức xúc đã đề nghị xử phạt nặng các nữ sinh đánh bạn, thậm chí còn đề nghị “cho vô trường giáo dưỡng”. Trong khi đó, BĐ Tịnh Lâm viết: “Liên tiếp những vụ học sinh đánh nhau làm mọi người quá lo lắng. Theo tôi, đã đến lúc nhà trường, gia đình và xã hội phải thật sự coi lại việc “tiên học lễ, hậu học văn”. Nhà trường phải tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức bằng nhiều hình thức thiết thực, gần gũi. Gia đình phải cộng tác với nhà trường trong việc giáo dục đạo đức con em, ý thức rõ gia đình là nơi đầu tiên và rất quan trọng trong việc dạy “lễ” cho con em. Xã hội phải tăng cường cổ súy, nhân rộng những tấm gương tốt, lên án những hành động bạo lực...”.

Để xảy ra những sự việc như trên, một số BĐ cho rằng lỗi do nhà trường và xã hội, số khác lại cho là do gia đình. Trong khi đó, BĐ Nam Nguyen phân tích: “Điều quan trọng nhất: giáo dục đạo đức, kỹ năng sống = gia đình + nhà trường + xã hội, trong đó giáo dục gia đình là quan trọng nhất, vì cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên và suốt đời của con, vì cha mẹ là gương cho con cái noi theo”. Còn BĐ Tự Do viết: “Trẻ đánh nhau, trẻ hư, trẻ thế này thế kia... mình là người lớn, điều đầu tiên là nhận lỗi về mình. Mình đã làm gì, làm hết trách nhiệm chưa, làm với sự hiểu biết và yêu thương trẻ chưa? Đừng đổ lỗi cho nhà trường, gia đình hay xã hội. Chỉ biết đổ lỗi thì trẻ sẽ tiếp tục đánh nhau, tiếp tục hư...”.