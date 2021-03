'Cảm động vô cùng với Tổng bí thư, Chủ tịch nước có mái đầu bạc trắng hiên ngang'

Biển Đông kia chưa bao giờ lặng sóng thì ổn định xã hội là rất khó khăn

Sáng 29.3, Quốc hội dành trọn 1 ngày để thảo luận, cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ

Nêu ý kiến tại hội trường, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nhấn mạnh, "thành công lớn nhất của nhà nước trong nhiệm kỳ qua là tạo ra được sự ổn định trong toàn xã hội".

“Với bối cảnh, trong một thế giới đang có những diễn biến rất phức tạp; Biển Đông kia thì “chưa lặng sóng bao giờ”, dịch dã ác liệt; thiên tai liên miên, dồn dập... thì sự ổn định được xã hội là rất khó khăn và có ý nghĩa hết sức to lớn”, ông Trí nói.

Đại biểu Hà Nội cho rằng, những năm qua, đất nước ta vẫn vững vàng đi lên; Tổ quốc ta vẫn hòa bình, độc lập; kinh tế vẫn tăng trưởng; nhân dân ta sống trong hòa bình; chỉ số hạnh phúc được thăng hạng... "tất cả thành công đó là do có sự ổn định trong toàn xã hội Việt Nam chúng ta".

"Cá nhân tôi là một người dân, cũng như bao người dân khác, đang rất tự tin vui sống trên đất nước yêu thương. Chúng tôi tự hào là người dân nước Việt!”, ông Trí nói.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bạc tóc lo cho dân giàu nước mạnh

Bày tỏ suy nghĩ về những lý do đất nước phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ vừa qua, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu T.Ư cho rằng, có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do cơ bản nhất là "chúng ta đã có một Nhà nước vì dân, có những đồng chí lãnh đạo vì dân”.

Theo ông Trí, trong nhiệm kỳ qua, việc làm của nhiều bộ, ban, ngành đã làm cho nhân dân cảm kích: Một Bộ Nông nghiệp “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Một Bộ Y tế kiên cường chống dịch. Một Bộ LĐ-TB-XH luôn quan tâm đến đời sống an sinh của nhân dân. Bộ Công an kiên quyết, khôn khéo bảo vệ sự bình an cho đất nước. Bộ Quốc phòng đã làm hết sức mình để đất nước hòa bình.

Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương đã mở ra được những đại lý khai thông cho Việt Nam hội nhập hiệu quả. Bộ Tài nguyên - Môi trường trăn trở, lăn lộn với môi trường, với rừng núi. Bộ VH-TT-DL với sự tiến bộ vượt bậc về thể thao, về bóng đá, sự thăng hạng liên tục của du lịch Việt Nam ...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội XIII Ảnh Gia Hân

"Có thể thấy, Chính phủ đã làm việc rất đều tay trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Cả Chính phủ trăn trở, nỗ lực vì nhân dân, để không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Trí nhấn mạnh.

Nói về các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trí nhấn mạnh, "lãnh đạo Đảng, Nhà nước bạc tóc lo cho dân giàu nước mạnh, được sống trong hòa bình, chiến thắng được bệnh tật, an toàn vượt qua bão lũ".

“Cảm động vô cùng với một vị Tổng bí thư, Chủ tịch nước có “mái đầu bạc trắng hiên ngang”, với “gánh sơn hà nặng trĩu hai vai”, là trung tâm đoàn kết, là ngọn cờ tập hợp, là người khơi nguồn tự hào dân tộc. Nhân dân đã vô cùng cảm kích khi nghe báo cáo và biết được những công việc đối nội và đối ngoại mà Chủ tịch nước đã làm được trong thời gian qua”, ông Trí nói.

Theo ông Trí, hình ảnh vì dân, việc làm vì dân, hành động vì dân, đường lối vì dân của Đảng, của Chủ tịch nước, của Chính phủ... thể hiện rất rõ trong suốt những năm qua.

"Chính đó đã trở thành động lực để toàn thể nhân dân tích cực, năng nổ, thi đua đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước", ông Trí bày tỏ.

Vẫn còn những cái sai, cái khuyết điểm thậm chí là cái xấu

Bên cạnh đó, theo đại biểu Hà Nội, thành công của Việt Nam ta trong suốt chiều dài lịch sử và đặc biệt trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua còn là do tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng tâm hiệp lực của nhân dân.

Dẫn chứng công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua, ông Trí cho rằng, cứ mỗi lần Covid-19 bùng phát, dù ở Hà Nội, ở Đà Nẵng, hay ở Hải Dương... thì lập tức có hàng ngàn cán bộ y tế xông vào vùng dịch; hàng ngàn chiến sĩ công an vòng trong vòng ngoài giúp dân dẹp dịch; hàng ngàn bộ đội nơi biên cương lặn lội ngăn người nhập cảnh trái phép...

"Nhưng chưa hết, vì thực ra còn có cả hàng triệu, vài triệu người nữa cùng chung tay, góp sức trực tiếp hoặc gián tiếp để chống dịch", ông Trí phân tích.

Tuy vậy, ông Trí cũng cho rằng, vẫn còn không ít nạn lãng phí, tham nhũng ; vẫn còn những cái sai, cái khuyết điểm, thậm chí là cái xấu trong các cấp, các ngành, trong xã hội ta.

"Tôi không a dua, không bao che hoặc nương nhẹ với những điều đó. Nhưng điều mà chúng ta không cảm thấy thất vọng là vì: nhân dân đang tích cực phát hiện. Chính phủ đang quyết tâm loại trừ. Toàn Đảng, toàn dân đang đồng lòng làm điều đó.

Theo ông Trí, chính thái độ kiên quyết, “không có vùng cấm” này nên nhân dân càng thêm tin tưởng vào Chính phủ, vào Đảng.

Tuy nhiên, theo ông Trí, nhân dân, cử tri vẫn mong Đảng, Nhà nước quyết tâm hơn nữa để đẩy lùi, để hạn chế cho được những cái sai, cái xấu, những tệ lãng phí, nạn tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân, cho doanh nghiệp.