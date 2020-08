Cân bằng tâm lý trong đại dịch

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, việc cách ly hay những biến cố gặp phải do dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Do vậy, nếu một người biết ai đó đang cảm thấy vô vọng và có ý nghĩ tự làm hại bản thân do tác động của Covid-19 nên trò chuyện với người đó. Nói chuyện về chủ đề tự tử sẽ không làm tăng nguy cơ tự tử, ngược lại, có thể giúp những người đang gặp khủng hoảng xử lý được cảm xúc và giảm bớt căng thẳng.

BS nội trú Bùi Văn San (Khoa Tâm thần, BV Bạch Mai), thành viên của Tổ BS tâm lý tại TP.Đà Nẵng, cho rằng do dịch bệnh xảy ra bất ngờ, mọi người phải cách ly; tâm lý lo lắng căng thẳng sợ lây lan xảy ra đối với người dân, cũng như với các y, BS. Lo lắng dẫn đến tâm lý căng thẳng, nếu không giải tỏa được sẽ rất nguy hiểm...

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, việc tham gia của chuyên gia tâm lý trong phòng chống dịch, thảm họa và tình huống khẩn cấp là rất cần thiết, vì khi tinh thần hoảng loạn sẽ tạo sự hoang mang cho xã hội. Nếu ổn định được tâm lý cá nhân, cộng đồng, sẽ giảm bớt ảnh hưởng có hại cho xã hội. Do vậy, bên cạnh công tác truyền thông thì việc ổn định tâm lý người dân cũng hết sức quan trọng, không chỉ với sự hỗ trợ của các BS, mà còn từ các thông tin, cũng như các hành động để làm người dân an tâm và tin tưởng hơn trong công tác phòng chống dịch.

Còn theo PGS-TS Nguyễn Văn Tuấn, Phó viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia (BV Bạch Mai), dịch bệnh Covid-19 gây lo lắng cho con người - đó chính là stress. Stress cũng có mức độ khác nhau, khi nhẹ con người có thể đối phó được nhưng trường hợp nặng là stress mạnh, sốc có thể gây hậu quả lớn.

TS tâm lý Nguyễn Hằng Phương, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, cho biết thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm sẽ rất căng thẳng. Nỗi sợ có thể bị nhiễm bệnh Covid-19 và nguy cơ cho những người liên quan... là thường trực. Áp dụng “nguyên tắc” thay đổi suy nghĩ và thay đổi hành động, những người đang ở khu cách ly có thể tư duy tích cực rằng mình đang ở nơi an toàn, và ít nhất, nếu có nhiễm Covid-19, thì không lây cho người khác; tin tưởng rằng đội ngũ y BS Việt Nam đang là những “chiến binh” tuyệt vời nhất.

Một trong những niềm vui có thể giúp các y, BS nỗ lực, hy sinh hơn trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 chính là “đặt bút ký tờ giấy ra viện cho BN Covid-19”, như tâm sự của BS Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc BV dã chiến Hòa Vang (TP.Đà Nẵng). “Sáng nay (13.8), tôi là người hạnh phúc nhất!”, BS Vĩnh hào hứng khi có đến 10 BN Covid-19 chữa trị tại BV dã chiến Hòa Vang khỏi bệnh. BS Vĩnh chia sẻ, bên cạnh “súng ống, đạn dược” chính là những thiết bị hỗ trợ điều trị Covid-19, có lẽ thứ mà các BS đã, đang và sẽ phải trang bị chính là liều thuốc tinh thần. “Cuộc chiến có thể kéo dài, nhưng nhất định chúng ta sẽ thắng lợi!”, BS Vĩnh tự tin.

Cũng chính vì lời động viên và chia sẻ từ tâm dịch luôn có “sức nặng ngàn cân” nên ngay khi BV C Đà Nẵng vừa bị phong tỏa do xuất hiện ca mắc Covid-19 (24.7), một BS ở Khoa Cấp cứu BV C Đà Nẵng đã đi đến phòng các BN lớn tuổi, cùng hát, trấn an BN trước tình trạng phong tỏa toàn BV và chúc BN ngủ ngon. Cũng ngay hôm sau đó (25.7), BS Nguyễn Quý Thiện, Khoa Nội tiêu hóa BV C, cùng đồng nghiệp ôm đàn hát ca khúc Đà Nẵng ngày bão giông. Một món quà tinh thần đầy ý nghĩa được gửi đi từ tâm dịch, hơn mọi lời động viên, chính là “Vitamin tinh thần”.