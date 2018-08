Cán bộ ngân hàng gây thiệt hại cho Mobifone gần 40 tỉ đồng

Ngày 15.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Văn Quân (36 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP kỹ thương VN (Techcombank) - Phòng giao dịch (PGD) An Lạc và Trần Văn Phước (41 tuổi, nguyên chuyên viên khách hàng Techcombank PGD An Lạc); Trương Phú Cường (35 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần TM DV viễn thông Thìn Phát (viết tắt Công ty Thìn Phát), Công ty cổ phần Eapay (viết tắt Eapay).

3 bị can trên bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm thông tin di động Khu vực II thuộc Công ty thông tin di động (nay đã đổi tên thành Công ty dịch vụ Mobifone Khu vực II (viết tắt Mobifone KV2) - chi nhánh Tổng công ty viễn thông Mobifone).

Theo kết luận điều tra, tháng 1.2013, Techcombank gửi đơn đến Bộ Công an, tố cáo Trần Văn Quân, Trần Văn Phước phát hành các chứng thư khống cho Công ty Thìn Phát và Eapay để chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng của Mobifone KV2.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Công ty Thìn Phát và Eapay là đại lý bán hàng của Mobifone KV2, được mua thẻ cào trả chậm, thời hạn thanh toán không quá 18 ngày/đơn hàng. Trần Văn Quân với vai trò Giám đốc PGD An Lạc được phép ký phát hành chứng thư bảo lãnh trị giá 2 tỉ đồng/chứng thư, với điều kiện có tài sản đảm bảo là nhóm 1, gồm: tiền, vàng, kim loại…

Theo kết luận, từ tháng 11.2011 - 2.2012, PGD An Lạc đã phát hành 13 chứng thư bảo lãnh để Công ty Thìn Phát mua thẻ cào trả chậm của Mobifone KV2, với tài sản đảm bảo là các sổ tiết kiệm và bất động sản. Các chứng thư bảo lãnh này đã được tất toán.

Cuối tháng 2.2012, do Công ty Thìn Phát kinh doanh thua lỗ, mất vốn hơn 6 tỉ đồng, nên Cường, Quân và Phước đã thống nhất Quân và Phước làm thủ tục, ký phát hành chứng thư bảo lãnh mà không có tài sản đảm bảo, không được hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán của Techcombank. Công ty Thìn Phát, Eapay dùng các chứng thư khống này mua thẻ cào trả chậm của Mobifone KV2, sau đó bán thu tiền dùng cho các cá nhân vay thu lãi suất cao để chia nhau sử dụng.

Thỏa thuận này được thực hiện từ tháng 3.2012. Theo đó, Quân và Phước đã làm thủ tục, ký phát hành 26 chứng thư khống tổng giá trị bảo lãnh 57 tỉ đồng cho Công ty Thìn Phát, Eapay để mua thẻ cào trả chậm của Mobifone KV2. Tiền bán thẻ cào các bị can gửi tiết kiệm tại PGD An Lạc đứng tên Cường và vợ của Cường. Sau đó 3 bị can này dùng tiền bán thẻ cào, cho vay lãi suất hơn 110%/năm nhưng không thu hồi được số tiền; không thanh toán cho Mobifone KV2 số tiền gần 40 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định 3 bị can này phải chịu trách nhiệm về số tiền gần 40 tỉ đồng gây thiệt hại cho Mobifone KV2.

Do 2 công ty nói trên không thanh toán nên Mobifone KV2 đã yêu cầu Techcombank thực hiện nghĩa vụ thanh toán bảo lãnh. Nhưng ngân hàng khẳng định các chứng thư bảo lãnh do Quân ký khống nên không có nghĩa vụ thanh toán. Tuy nhiên do muốn giữ quan hệ kinh doanh, ngày 10.10.2013 Techcombank chuyển tạm gần 40 tỉ đồng cho Mobifone KV2 và hạch toán cho Mobifone KV2 nợ số tiền này. Tuy nhiên Mobifone KV2 đã hạch toán thu hết nợ đối với Công ty Thìn Phát và Eapay. Cơ quan điều tra xác định 3 bị can trên phải chịu trách nhiệm về số tiền gần 40 tỉ đồng gây thiệt hại cho Mobifone KV2.

Tại cơ quan điều tra, Cường, Quân và Phước thừa nhận hành vi câu kết với nhau như trên. Theo đó, Phước là người soạn thảo chứng thư, ký nháy vào chứng thư rồi đưa cho Quân ký, sau đó Phước lấy con dấu của ngân hàng tự đóng vào chứng thư mà các kế toán không hay biết. Tiền lãi thu được từ việc cho vay lãi cao Quân được chia 120 triệu đồng, Phước được 160 triệu đồng. 3 bị can này thừa nhận phải chịu trách nhiệm về số tiền gần 40 tỉ đồng đã chiếm đoạt của Mobifone KV2. Trước đây Công ty Thìn Phát và Eapay thanh toán đúng hạn các đơn này, đến tháng 12.2012 thì bị phát hiện hành vi này.

Ngày 18.12.2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án này xảy ra tại Mobifone KV2. Đồng thời khởi tố 3 bị can trên.