Cận cảnh bên trong khu phong tỏa gần 500 hộ dân giữa lòng phố cổ Hội An

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sau khi trên địa bàn TP.Hội An phát hiện thêm 4 ca bệnh mới , tỉnh Quảng Nam có quyết định giãn cách xã hội toàn TP.Hội An từ 0 giờ 30.7 đến 0 giờ ngày 14.8. Đồng thời, phong tỏa khu phố An Hội (P.Minh An, TP.Hội An, Quảng Nam) trong vòng 14 ngày.