Cần làm rõ trách nhiệm để sới bạc hàng trăm người hoạt động

Liên quan đến vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở P.3, Q.6 (TP.HCM) do Nguyễn Minh Thành (42 tuổi, ngụ P.1, Q.6) cầm đầu, theo nguồn tin của PV Thanh Niên , Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 39 nghi can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi của những người liên quan.

Trước đó, chiều 25.9, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ định PC04 làm chủ lực, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM ập vào sòng bạc ở bãi đất nằm kế đại lộ Võ Văn Kiệt (Q.6), bắt quả tang khoảng 200 người đang tham gia sát phạt bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền. Sau vụ việc, dư luận cho rằng cần làm rõ và xử trách nhiệm của chính quyền địa phương khi sòng bạc “khủng” hoạt động.

Chiều 1.10, PV liên hệ Công an P.3 (Q.6) để đặt vấn đề về công tác nắm địa bàn, có hay không việc buông lỏng quản lý để sới bạc “khủng” tồn tại trong thời gian dài? Đại diện Công an P.3 (Q.6) xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn phường, nhưng công an phường không có chức năng phát ngôn với báo chí và không thể trả lời, yêu cầu PV đến công an quận làm việc trực tiếp. Trong khi đó, đại diện Công an Q.6 cho biết vụ việc đang trong quá trình xử lý và điều tra nên “chưa thể cung cấp thông tin”.