Cần nhân rộng mô hình minh bạch thông tin đất đai

Theo thông tin của Thanh Niên, ứng dụng tra cứu thông tin về đất đai có tên DNAI.LIS do Sở TN-MT Đồng Nai xây dựng được đưa vào hoạt động từ năm 2015 thông qua Google Play và App Store. Đến tháng 6.2021, ứng dụng này được nâng cấp với 2 loại tài khoản người dùng. Loại miễn phí có thể xem được các thông tin về thửa đất. Còn tài khoản đóng phí , với mức giá chưa bằng 1 ly trà đá (2.005 đồng), người dùng được xem thêm thông tin chuyên sâu về nguồn gốc sử dụng, diện tích, loại đất, tình trạng thửa đất có bị ngăn chặn, thế chấp hay không...

Nhiều bạn đọc (BĐ) sau khi tải và cài đặt trên điện thoại thông minh để sử dụng DNAI.LIS đã đưa ra nhiều ý kiến khá tích cực, đặc biệt là tính công khai, minh bạch thông tin lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. “Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra nhiều vụ việc doanh nghiệp gian dối lừa đảo khách hàng , thậm chí có nhiều vụ đã bị cơ quan điều tra khởi tố, xử lý vì các dự án “ma”. Một phần là do những chiêu lừa quá tinh vi, nhưng một phần cũng do khách hàng, người dân thiếu thông tin về dự án. Do vậy, dù còn cần phải cải tiến nhiều hơn về kỹ thuật, nhưng việc làm của Sở TN-MT Đồng Nai rất kịp thời vì giúp người dân có thể tra cứu thông tin về thửa đất, nguồn gốc đất mà mình quan tâm”, BĐ Tô Phong đánh giá.