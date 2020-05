Cần tăng mức xử phạt hành vi xâm hại trẻ em

Đánh giá cao chính sách của nhà nước khi đã quan tâm, dành nguồn lực chăm lo cho các “mầm xanh tương lai” của đất nước, song đại biểu (ĐB) Tăng Thị Ngọc Mai (Trà Vinh) cảm thấy đau lòng khi nhiều trường hợp người xâm hại chính là người thân của nạn nhân.

ĐB Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) cho rằng môi trường gia đình được coi là an toàn nhất đối với trẻ em, nhưng thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em ngay tại gia đình, nhất là bạo lực trẻ em do chính ông bà, cha mẹ, người thân gây ra. Hay tại môi trường giáo dục là nơi rèn luyện, giáo dục nhân cách cho trẻ em vẫn xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em gây bức xúc trong xã hội, mà người gây ra chính là thầy giáo, nhân viên ngành giáo dục.