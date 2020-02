Cần Thơ sáp nhập các phường ở quận trung tâm

Nghị quyết số 893 của Ủy ban Thường vụ QH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1.3.2020.

Theo nghị quyết này, các đơn vị hành chính cấp xã ở quận Ninh Kiều (quận trung tâm Cần Thơ) sắp xếp như sau: nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường An Hội, An Lạc vào phường Tân An.