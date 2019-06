Cần xem xét trách nhiệm địa phương vì để Alibaba bán hàng vạn sản phẩm 'ma'

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khi làm việc với cơ quan công an, bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nghi can đã bị Công an TX.Phú Mỹ bắt tạm giam), đại diện Công ty Alibaba khai nhận công ty này đã hợp tác với 5 doanh nghiệp kinh doanh BĐS tại TP.HCM, Đồng Nai để kiếm khách hàng phân phối chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) của 7 dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn cứ vào việc hợp tác trên, từ ngày 23.4.2017 - 9.10.2018, Công ty Alibaba đã triển khai 7/8 “dự án”, thu về hơn 770 tỉ đồng. Cơ quan chức năng tại Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết các dự án mà Công ty Alibaba công bố là các dự án “ma”, đều là đất nông nghiệp do các hộ gia đình, cá nhân tự ý mở đường, phân lô bán trái phép, nên không thể ra sổ đỏ và không thể xây dựng được. Nhóm các Công ty Alibaba trong quá trình thực hiện dự án cũng không tuân theo bất kỳ quy định nào của pháp luật.