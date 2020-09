Cảnh báo bẫy đa cấp MyAladdinz

Theo đó, ứng dụng này có nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô hình đa cấp thông qua mạng internet.

Cụ thể, ứng dụng (app) MyAladdinz, có thể dùng trên các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android hoặc iOS, cung cấp một nền tảng cho phép các chủ gian hàng (người bán) và khách hàng (người mua) kết nối với nhau, để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống Gem (viên Ngọc) và điểm thưởng (Point). Đồng Gem và điểm thưởng trên hệ thống app này chủ yếu được sử dụng để mua các sản phẩm và dịch vụ từ các thương nhân trên hệ thống của MyAladdinz. Những ai muốn tham gia và tạo tài khoản trên ứng dụng thì bắt buộc phải có người giới thiệu.

MyAladdinz hứa hẹn hoàn tiền đến 80% ảnh: tư liệu

Hứa hẹn hoàn tiền... 80%

Sau khi tạo tài khoản và xác thực tài khoản, khách hàng có thể nạp Gem (1 Gem = 1 USD) vào tài khoản (tối thiểu lần đầu phải nạp là 100 USD, tương đương với 100 Gem). Các đối tượng quảng bá người dùng còn có thể sử dụng đồng Gem để thanh toán các hóa đơn điện, nước, học phí, bảo hiểm, chi phí sinh hoạt, trả góp ngân hàng, mua nhà, mua xe... trong tương lai; và có thể được hoàn tiền lên đến 80% giá trị hóa đơn (quy đổi bằng điểm Point trên hệ thống) khi thực hiện 1 giao dịch; thanh toán càng nhiều dịch vụ trên app thì càng được hoàn trả nhiều điểm Point. Dựa trên số điểm tích lũy của mỗi khách hàng, hệ thống hứa hẹn mỗi ngày, người tham gia đăng nhập app sẽ được cộng quy đổi 0,2% điểm Point thành đồng Gem, để từ đó tiếp tục mua sắm, giao dịch sản phẩm trên app.

Ngoài ra, app này còn kêu gọi người tham gia giới thiệu người khác tham gia vào hệ thống để được hưởng hoa hồng. Cụ thể, nếu kêu gọi được 1 người tham gia vào app MyAladdinz, thì app sẽ trả cho người giới thiệu (gọi là F1) 80% số Gem người sau đóng tham gia hệ thống. Người tham gia cũng có thể giới thiệu cửa hàng vào bán hàng trên hệ thống. MyAladdinz chia mức thưởng hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm và theo cấp bậc, tối đa có 15 cấp bậc.

Mô hình đa cấp biến tướng

Từ các biểu hiện nêu trên, Bộ Công an khẳng định đây là hình thức trả thưởng, hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp, ẩn dưới hoạt động thương mại điện tử, chưa được Bộ Công thương cấp phép.

Giả danh công ty khác ?

Hiện tại, Công ty cổ phần Appota đã phải phát đi thông báo khuyến cáo đối tác, khách hàng cảnh giác với một số chương trình lớp học làm giàu - nền tảng hoàn tiền lãi suất cao, đang sử dụng tên nhãn hiệu tương tự Appota, gây nhầm lẫn cho người sử dụng. Cụ thể, phía Công ty Appota cho biết việc có một công ty với tên gọi Apota Education - ra đời vào năm 2019, đã tổ chức các khóa học làm giàu và dẫn dụ nhiều người tham gia vào ứng dụng MyAladdinz. Bên cạnh đó, Apota Education là một cái tên tương đối gây nhầm lẫn với Appota, một công ty công nghệ có tên tuổi tại VN. Appota cũng cho biết thêm gần đây công ty đã nhận được khá nhiều thông tin phản hồi về trường hợp có nhiều đối tác và khách hàng nhầm tưởng một số dịch vụ về lớp học làm giàu, điều này vô tình gây ra sự nhầm lẫn đến khách hàng của công ty. Thành Luân Bộ Công an khuyến cáo, hiện tại VN chưa công nhận bất cứ loại hình tiền điện tử và tiền mã hóa nào. Phần mềm MyAladdinz do một nhóm đối tượng có tên "Success Resources" xây dựng và phát triển như một sàn thương mại điện tử tích điểm cho người tham gia. Các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử (chưa được cấp phép) để huy động vốn và tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Hệ thống chủ yếu lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước, và sẽ sụp đổ khi số tiền người tham gia sau không đủ trả lãi hoặc không có người tham gia mới.

Việc quy đổi Gem hay Point chỉ diễn ra “lòng vòng” giữa những người tham gia MyAladdinz, chứ không có giá trị quy đổi trở lại thành tiền.

Nhiều tỉnh thành vào cuộc

Ngày 9.9, trung tá Nguyễn Hồng Phú, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết từ đầu tháng 8, đơn vị này phát hiện trên các diễn đàn mạng xã hội và nhiều tài khoản Facebook, Zalo cá nhân của người dân ở Hà Tĩnh thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, video quảng cáo cho ứng dụng thanh toán hộ có tên MyAladdinz. Đây là ứng dụng chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Phạt tiền tối đa 5 tỉ, phạt tù đến 5 năm Theo luật sư Hoàng Văn Hướng, hình thức huy động vốn trái phép rồi sử dụng nhiều biện pháp, cách thức chiếm đoạt, là một loạt hành vi có dấu hiệu của tội phạm. Hành vi chiếm đoạt tài sản theo phương thức đa cấp trái phép đã được quy định rõ trong bộ luật Hình sự. Theo đó, người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc hoạt động không đúng với nội dung giấy chứng nhận đăng ký có thể bị phạt tiền tối đa đến 5 tỉ đồng, phạt tù đến 5 năm tù. Những dấu hiệu của tội phạm này còn được bộ luật Hình sự quy định trong nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của công dân, là tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hay tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, với khung hình phạt rất cao, có thể bị tù chung thân. Thái Sơn Cũng theo trung tá Phú, quá trình điều tra, Phòng PA03 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có một số người dân trên địa bàn TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tải ứng dụng MyAladdinz và đã bắt đầu sử dụng ứng dụng này để thanh toán tiền điện. "Chúng tôi đang giao cho công an các địa phương tiếp tục vào cuộc điều tra, xác minh để sớm phát hiện và xử lý các đối tượng tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia", trung tá Phú cho biết thêm.

Trước đó, ngày 12.8, Công an tỉnh Bình Phước đưa ra văn bản cảnh báo đến người dân khi tham gia ứng dụng MyAladdinz. Trả lời PV Thanh Niên ngày 9.9, đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh, cho biết trước khi có văn bản cảnh báo người dân, cơ quan công an tỉnh phát hiện ứng dụng MyAladdinz được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội Zalo và Facebook. Các đối tượng sử dụng các hình thức công nghệ để quảng cáo ứng dụng này nhằm thu hút nhiều người dân tham gia.

Qua điều tra, những người này hầu hết ở những địa phương khác về Bình Phước tổ chức hội thảo tại các quán cà phê. Theo ghi nhận, có 4 địa phương trong tỉnh như TX.Phước Long, TX.Bình Long, H.Đồng Phú và TP.Đồng Xoài được lựa chọn để tổ chức hội thảo. Thống kê sơ bộ có khoảng 10 hội thảo với 200 lượt người tham gia. Công an tỉnh Bình Phước nhận thấy ứng dụng MyAladdinz chưa được cấp phép từ cơ quan chức năng, có dấu hiệu của kinh doanh đa cấp khi người chơi kêu gọi được nhiều người thì được nhiều tiền.

Cùng ngày 9.9, trung tá Hoàng Thành Trung, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã nắm thông tin về app MyAladdinz từ nhiều kênh khác nhau và từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Tuy nhiên, phía công an tỉnh chưa tiếp nhận phản ánh của người dân, chưa xử lý vụ việc nào trên địa bàn tỉnh liên quan mô hình này.

Mới đây, cuối tháng 8, tại Đắk Lắk xuất hiện tài khoản mạng xã hội Facebook “Shop đổi gem tích điểm MyAladdinz BMT” đăng tải một số hình ảnh, thông tin về các dịch vụ như nhà nghỉ, shop quần áo, cơ sở tập yoga, thậm chí vườn rau hữu cơ nhận thanh toán 100% bằng Gem, hoặc 50% Gem, 50% tiền thật.