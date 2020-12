Cảnh báo không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết diễn biến của gió mạnh để chủ động phòng tránh, di chuyển vào bờ hoặc tránh trú tại các khu vực an toàn. Các địa phương phối hợp với chủ tàu, gia đình chủ tàu giữ thông tin liên lạc thường xuyên; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Bộ Ngoại giao chủ động liên hệ với các nước và vùng lãnh thổ để tạo điều kiện hỗ trợ cho phương tiện, tàu thuyền và ngư dân được vào tránh trú an toàn.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay (30.12), các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Trong đó, vùng trọng tâm rét hại là các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai và Yên Bái với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 - 9 độ C, vùng núi 3 - 6 độ C. Trong đó, khu vực vùng núi cao các tỉnh phía bắc dự báo nhiệt độ dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá, sương muối