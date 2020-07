Cảnh báo mưa lớn tại vùng núi phía Bắc

Chiều nay, 26.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đã ghi nhận vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m đang được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió nêu trên, dự báo trong đêm nay, ở các tỉnh vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác.

Trong đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng cục bộ có mưa lớn.

Đáng lưu ý, tỉnh Hà Giang trong các ngày 20 - 21.7 vừa trải qua một đợt mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất khiến 5 người chết và thiệt hại 125 tỉ đồng.

Các tỉnh Lai Châu, Lào Cai cũng đã liên tục có mưa lớn trong tháng 7 gây sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông hiện vẫn chưa thể khắc phục.

Mưa lớn tiếp tục xảy ra ở các địa phương này sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, lũ quét

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sang đến ngày mai, 27.7, vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m hoạt động mạnh hơn. Các tỉnh Bắc bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, riêng vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 -100 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ.