Cảnh giác 'chiêu' truyền đạo trái phép

Ngày 3.9, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho hay đã đình chỉ Trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy và giải tán tụ điểm truyền đạo trái phép tại địa chỉ này (số 239B Nguyễn Phước Nguyên, P.An Khê).

Truyền đạo Tân Thiên Địa trong trung tâm ngoại ngữ ở Đà Nẵng

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ tháng 4.2019, Trần Thị Tâm (26 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hải, H.Nghĩa Hưng, Nam Định) bảo lãnh S.Book (33 tuổi) từ Hàn Quốc xin visa nhập cảnh vào Đà Nẵng với mục đích du học tiếng Việt tại một trường ĐH. Tâm lập Công ty TNHH Best One Language Academy, thuê nhà 239B Nguyễn Phước Nguyên (25 triệu đồng/tháng) mở trung tâm ngoại ngữ, thuê nhà cho 7 phụ nữ là thành viên chủ chốt Hội thánh Tân Thiên Địa cùng ở.

Sau khi nắm chắc phương thức truyền đạo của “hội thánh”, tối 20.8, Công an quận kiểm tra trung tâm, bắt quả tang cả nhóm truyền đạo trái phép cho 18 học viên. Trong đó, Tâm điều hành chung, S.Book tự xưng là Chan To Sa (người truyền đạo), H.M.Thy (26 tuổi) trợ giảng phiên dịch; D.Q.Anh (23 tuổi) và T.L.Q.Anh (22 tuổi) là giám sát; N.T.K.Ánh (23 tuổi) và P.T.H.Yến (25 tuổi) là nhân viên lễ tân kiêm… cảnh giới.

H.M.Thy và S.Book bị bắt quả tang truyền đạo trái phép

Nhận diện các thủ đoạn

Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội An ninh Công an Q.Thanh Khê, cho hay Hội thánh Tân Thiên Địa thâm nhập vào VN thời gian gần đây, xuất hiện tại TP.HCM, Hà Nội và đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng VN phát hiện hoạt động trái phép của Hội thánh Tân Thiên Địa này.

Tại Đà Nẵng, tổ chức này hoạt động với kế hoạch rất bài bản, tầng trệt mở nhạc to để át tiếng đọc kinh ở tầng trên; có quy ước báo động để dừng hoạt động, xóa dấu vết truyền đạo; lại chọn vị trí xa khu vực công an quản lý, để xe học viên xa trung tâm để tránh bị chú ý… Để truyền đạo trái phép, “hội thánh” núp bóng trung tâm ngoại ngữ. “Hội thánh Tân Thiên Địa ở TP.HCM, Hà Nội chủ yếu dạy ngoại ngữ miễn phí để lôi kéo. Còn tại Best One Language Academy, do mới hoạt động và tài chính chưa vững mạnh nên nhóm có thu học phí 600.000 đồng/người”, trung tá Nguyễn Văn Thanh nói.

Tất nhiên, cơ quan chức năng đã làm rõ các yếu tố bất minh về tài chính tại đây. Trong đó, khoản tiền 100 triệu đồng mà S.Book cho Tâm “mượn” nhiều khả năng được lấy từ hệ thống công ty chuyên lo tài chính ở Hàn Quốc. “Hoạt động truyền đạo trái phép này lợi dụng nhu cầu học ngoại ngữ của giới trẻ để tiếp cận, đưa ra viễn cảnh học miễn phí, học bổng du học để dẫn dụ”, trung tá Nguyễn Văn Thanh nói thêm.

Trước các nguy cơ trên, Công an Q.Thanh Khê cảnh báo thủ đoạn phổ biến của Hội thánh Tân Thiên Địa. Đó là, ban đầu trung tâm dạy tiếng Anh thuần túy, mỗi ngày “chêm” vào một vài câu kinh thánh bằng tiếng Hàn với cường độ tăng dần cho đến khi… học viên quen với học kinh thánh. Nhưng cũng chỉ giới thiệu đó là bộ môn “đạo đức học” giúp học viên phát triển bản thân. Điều này khiến học viên ngộ nhận, say mê với học ngoại ngữ nhưng thực chất là học giáo lý. Đối tượng chủ yếu mà “hội thánh” nhắm đến là các sinh viên ngoại tỉnh, người xa nhà, nhất là nữ giới. Theo Công an Q.Thanh Khê, các lớp phổ biến thông tin này được chia thành nhiều cấp, từ thấp đến cao trong chu kỳ 1 năm. Sau hơn 1 tháng mở trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy, nhóm truyền đạo đã tiếp cận khoảng 50 - 60 học viên.

Theo phân tích của Công an Q.Thanh Khê, với “học viên” còn trẻ, câu chuyện truyền đạo trái phép sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Nhiều sinh viên chủ quan cho rằng mình có trình độ nhận thức nên không bị lôi kéo, nhưng trên thực tế, cả 7 phụ nữ trong “hội thánh” vừa bị phát hiện đều có học vấn khá cao, có người từng du học tại Hàn Quốc , thạo 2 ngoại ngữ.

Hội thánh Tân Thiên Địa (Shincheonji - SCJ) ra đời tại Hàn Quốc từ những năm 1980, giáo chủ là Lee Man Hee, hiện có khoảng 200.000 tín đồ toàn thế giới . Tuy sử dụng kinh thánh nhưng Tân Thiên Địa có giáo lý hỗn độn, mục tiêu là kiểm soát hành vi và tinh thần tín đồ, phủ nhận 3 ngôi đức chúa trời và đức thánh linh, cho Chúa Jesus hóa thân thành giáo chủ Lee Man Hee. Nhiều nơi tại Hàn Quốc cấm Hội thánh Tân Thiên Địa do mang màu sắc tà đạo. (Nguồn: Công an Q.Thanh Khê)