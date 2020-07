Cảnh giác với 'trữ bán xăng lẻ' ở Bình Định: 'Cháy xăng rất khủng khiếp'

'Lời lãi không bao nhiêu mà con chết, trắng tay'

Ngày 14.7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh Bình Định cho biết đang rà soát, tuyên truyền, kiểm tra để xử lý về việc mất an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ tại các điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra nhiều vụ cháy nổ liên quan đến việc chiết xăng lẻ, trữ xăng để bán, trong đó hậu quả đau lòng nhất là vụ cháy tại nhà anh N.V.V (ở thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh, H.Phù Cát) vào đầu tháng 2 vừa qua. Theo kết quả điều tra, nhà anh V. có bán tạp hóa và bán xăng lẻ. Chiều 8.2, ngọn lửa phát ra từ can chứa xăng trong nhà anh V. rồi bùng phát nhanh, bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Hậu quả, con gái anh V. (5 tuổi) tử vong , toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Cháy xăng rất khủng khiếp , khi lửa bùng phát mà dập bằng nước thì lửa càng bùng lên. Lời lãi từ bán xăng lẻ không bao nhiêu mà khi có chuyện mới thấy giờ con chết, tài sản trắng tay”, anh V. hối hận.

Anh V. kể lại vụ cháy nhà kinh hoàng của gia đình ẢNH: TRỊ BÌNH

Tuy nhiên, sau vụ cháy nhà nói trên, không ít hộ dân xung quanh nhà anh V. vẫn tiếp tục bán xăng lẻ. Trong đó, hộ ông H.V.H., ở sát vách nhà anh V., vẫn sang chiếc xăng để bán.

Nguy cơ cháy nổ từ 600 điểm bán xăng lẻ sang chiết

Mới đây, Đội Cảnh sát PCCC Công an TX.An Nhơn tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại một số hộ gia đình trên địa bàn. Trong đó, bà N.T.Â. (ở P.Bình Định, TX.An Nhơn) cho biết đã có nhiều năm bán xăng lẻ tại nhà. Sợ kẻ gian lấy mất xăng, bà Â. để phía trước nhà là chai nước lã, còn toàn bộ số xăng bán đều để trong nhà.

Khi có người mua xăng, bà Â. vào nhà sang chiết ra để bán. Đáng nói, thời điểm giá xăng hạ, bà Â. và một số người dân bán xăng lẻ còn mua nhiều xăng về tích trữ chờ lên giá để bán kiểm lời.

“Mỗi lần mua xăng về bán, tôi mua khoảng 10 lít, chứa trong can, sau đó sang chiết ra can 1 lít để bán khi có người mua. Tôi bán lâu rồi, biết là xăng dễ cháy nhưng mình đựng trong can, để xa lửa chắc không sao…”, bà Â. nói.

Theo trung tá Đoàn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC Công an TX.An Nhơn, việc bán lẻ xăng dầu của một số người dân bằng cột bơm xăng mini, trụ lắc tay, xăng chứa trong can thùng… tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao. Vì vậy, ngoài việc tăng cường tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ, các cơ quan chức năng TX.An Nhơn cũng sẽ xử phạt hành chính các trường hợp cố tình vi phạm, sang chiết bán xăng lẻ, gây nguy cơ cháy nổ cao.

Cảnh sát PCCC Công an TX.An Nhơn tuyên truyền về công tác PCCC cho 1 hộ dân mua bán xăng lẻ ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Định, trên địa bàn tỉnh này có hơn 600 điểm bán xăng lẻ kiểu sang chiết, mua can từ cây xăng về nhà tích trữ bán. Trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, chỉ cần một sơ xuất nhỏ, lửa có thể bùng phát gây hậu quả khó lường.

Quá trình chiết, nạp xăng ở các điểm bán lẻ thường không đúng quy trình, có thể gây ra các ma sát và hình thành nguồn nhiệt. Khách mua hàng thường không chú ý đến sự nguy hiểm, đôi lúc vẫn hút thuốc khi đang đổ xăng, một cán bộ cảnh sát PCCC cho biết thêm.