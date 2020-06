Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành ra mắt trước Lăng Bác, Nhà Quốc hội

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được thành lập theo quyết định ngày 15.1.2020 của Bộ trưởng Bộ Công an với chức năng, nhiệm vụ chính là huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tư; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng ngựa; tổ chức chăn nuôi, chăm sóc, nhân giống và phát triển đàn ngựa, sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên

Ảnh Gia Hân