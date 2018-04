Casino 'đội lốt' CLB bridge và poker: Khai trừ hội viên tổ chức CLB All In Club

Sau khi loạt bài Casino “đội lốt” CLB bridge và poker đăng trên Báo Thanh Niên ngày 2.4, Hiệp hội Thể thao bridge và poker VN đã có văn bản gửi đến tòa soạn báo xác định, CLB All In Poker Club (ở P.15, Q.10, phản ánh trong bài viết) là hội viên tổ chức của hiệp hội, nhưng chưa được chính quyền địa phương cấp phép hoạt động theo luật định.

Gần đây, theo thông tin hiệp hội được biết và Báo Thanh Niên cũng phản ánh, All In Poker Club tự ý mở cửa hoạt động trong khi chưa có giấy phép và tổ chức thi đấu không tuân theo thể thức thi đấu đã được Tổng cục TDTT phê duyệt và điều lệ của hiệp hội, có biến tướng thành cờ bạc trá hình là vi phạm pháp luật VN và điều lệ hiệp hội.

Vì thế, hiệp hội đã ký văn bản khai trừ tư cách hội viên tổ chức đối với All In Poker Club do vi phạm nêu trên.